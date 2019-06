‘Cechu’ frecciatina alla De Lellis | ‘Si troveranno bene perché sono della stessa altezza’

Blastingnews

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Cecilia Rodriguez si è raccontata in un’intervista di coppia al settimanale Chi. Sulle paginerivista diretta da Alfonso Signorini, Cechu non si è risparmiata dal mandare frecciatine a Giulia Dee Andrea Iannone. Cecilia essendo stata vicina sia a Giulia che al pilotaMotoGP, ha espresso un suo giudizio. Ricordiamo, che con la prima ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip. Il secondo invece, è stato protagonista di un'intensa relazione con Belen. A quanto pare sembra che la fidanzata di Ignazio Moser non voglia proprio accettare la liaison del suo ex cognato. Incalzata dalle domande del giornalista, Cechu ha commentato al vetriolo quanto sta accadendo tra i due: “Sibenissimoaltezza. Anzi, come dite voi in Italiaalti un metro e una banana.”...

