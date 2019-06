Casa | alla Sicilia oltre 22mln di fondi ex Gescal | Sunia ' tutti per alloggi a canone

L' hanno trovato morto! Si allontana dalla Casa di riposo e lo ritrovano dopo 16 giorni dirupo : Macabro ritrovamento nel tardo pomeriggio di martedì 25 giugno nel Torinese. Il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in un corso d'acqua, sul fondo di un dirupo a Piazzo, una frazione di Lauriano (Torino). Secondo quanto riportano i quotidiani locali, l’uomo che ha perso la vita si chiamava Roberto Benedusi ed era un sessantasettenne di Chivasso. Da giorni nessuno aveva sue notizie: a quanto emerso, infatti, ...

Calciomercato Napoli news/ Manolas cerca Casa - Allan per il rinnovo - Ultime notizie - : Calciomercato Napoli news: Manolas cerca casa a Posillipo. La dirigenza è al lavoro per il rinnovo di Allan, Ultime notizie,

Roberto Di Santo "il Bombarolo" è evaso dalla Casa di Cura in cui era in libertà vigilata : Chieti - Roberto Di Santo, 64 anni, il “bombarolo” di Roccamontepiano che seminò il panico fra Chieti e Pescara con una serie di incendi, è fuggito dalla Casa di Cura in cui si trovava in libertà vigilata. L'uomo si è allontanato dalla struttura residenziale riabilitativa e psichiatrica “Il Quadrifoglio” di Rosello, lunedì mattina, la titolare ha immediatamente denunciare l'allontanamento del Di Santo alla ...

Monza - Morgan sloggiato dalla sua Casa : 'È un problema pubblico' : Non c'è stato nulla da fare oggi per Marco Castoldi, in arte Morgan. Dopo il rinvio della scorsa settimana, per un malore dell'artista monzese, il funzionario giudiziario oggi ha regolarmente eseguito lo 'sloggio'. Prima di uscire dalla casa, Morgan si è fermato a parlare con i numerosi giornalisti che lo attendevano al di là del cancello. Marco Castoldi ha spiegato di aver passato la notte a scrivere canzoni e dalle sue parole si è evinta ...

Iran - da Trump sanzioni contro Khamenei | La replica : "Ritardati mentali alla Casa Bianca" : "Non ho bisogno dell'approvazione del Congresso per un attacco all'Iran", ha inoltre affermato il presidente americano.

Morgan disperato per lo sfratto dalla sua Casa : "Né gli amici né i colleghi hanno mosso un dito per aiutarmi" : "Non sono preparato a questo, né psicologicamente né praticamente". Morgan si sfoga sul suo canale ufficiale, a meno di 24 ore dallo sfratto. Martedì 25 giugno infatti il cantante dovrà lasciare la sua casa, dopo la decisione di pignoramento presa dal Tribunale di Monza nel 2017. L'abitazione è stat

Un grande dolore! Morgan - domani lo sfratto dalla Casa di Monza : Dopo il rinvio per motivi di salute del 14 giugno scorso, è previsto per domani, martedì 25 giugno, lo sfratto di Morgan, Marco Castoldi all’anagrafe. L’artista dovrà così lasciare la sua casa di Monza, vista l’esecuzione del pignoramento decisa dal Tribunale della stessa città lombarda a fine 2017.-- «Per me rappresenta un grande dolore che si aggiunge ad una vita complessa e tragica che trova un senso nella creatività ma è innegabilmente ...

Cose nostre – la rivelazione sarà pubblicato dalla Casa editrice Bookabook : Un primo traguardo raggiunto, un altro obiettivo da conquistare. Rappresenta un successo editoriale la presentazione in anteprima sulla piattaforma Bookabook

Trame Upas al 5 luglio : la Giordano fa installare le telecamere di sorveglianza in Casa : Continua l'appuntamento con la longeva soap opera di Raitre Un Posto al Sole, ambientata principalmente nello storico Palazzo Palladini. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 1 a venerdì 5 luglio svelano che Diego avrà intenzione di andare fino in fondo alla questione riguardante il partner di Beatrice. Intanto continueranno ad esserci difficoltà nel rapporto tra Vittorio e Alex, anche a causa dell'ingombrante presenza di ...

Trapani : allagano Casa per nascondere la droga - due arresti : Palermo, 22 giu. (AdnKronos) - Hanno rischiato di allagare casa pur di nascondare la droga ai carabinieri che bussavano alla loro porta. E' accaduto a Erice, in provincia di Trapani, dove per detenzione ai fini di spaccio sono stati arrestati Anna Messina, 56 anni, e Gabriel Caltagirone, 19 anni. Qu

Sposi trovati deceduti in Casa : problemi economici alla base dell’omicidio-suicidio : Roma – Ha sparato alla moglie e poi ha fatto fuoco su di se’. Un omicidio-suicidio quello dei due coniugi trovati morti sul letto dell’appartamento in cui vivevano, in via Santi Cosma e Damiano 4, nella zona di Tomba di Nerone a Roma. Un dramma consumatosi tra le pareti dell’appartamento dove la Polizia Scientifica in questi momenti sta ultimando i rilievi, per delineare i contorni di un vero e proprio dramma della ...

5 motivi per cui avere piante grasse in Casa fa bene alla salute : avere delle piante grasse in casa apporta moltissimi benefici alla nostra salute. Scopri perché dovresti immediatamente...

Casal Bruciato : chiusa via Diego Angeli dopo segnalazione avvallamenti : Roma – In via Diego Angeli, nel quartiere di Casal Bruciato a Roma, alcuni cittadini ieri sera hanno chiamato allarmati i vigili del fuoco per segnalare la presenza di alcuni avvallamenti. Lo fa sapere Fabio Grifalchi, assessore ai Lavori pubblici del IV Municipio. “I vigili sul posto hanno intimato la chiusura della strada e le verifiche del caso-dice Grifalchi- Il Municipio in serata stessa ha provveduto. Oggi e’ stata ...

Torino - investita a 2 anni dalla mamma nel cortile di Casa : Emilia era sfuggita alla nonna : È indagata per omicidio stradale come atto dovuto la mamma della piccola Emilia, la bimba di quasi 2 anni investita e uccisa nel cortile della casa di famiglia a Villarbasse, in provincia di Torino: la donna stava uscendo a fare delle commissioni, quando ha fatto retromarcia con la sua station wagon travolgendo la figlia, che era sfuggita al controllo della nonna: "Una tragedia inaccettabile".Continua a leggere