Cartoline da Chernobyl

wired

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Grazie al successo dell’omonima serie tv Hbo, la cittadina diin Ucraina è tornata alla ribalta sulle scene dopo l’evento che l’ha resa tristemente famosa, il terribile disastro nucleare degli anni Ottanta. In quei luoghi, però, l’attenzione dei turisti nel corso degli anni non è mai calata: basti pensare che nel solo 2017, ben prima dell’hype generato dalla serie, sono state decine di migliaia le persone accorse spinte dalla curiosità per. Vedere ragazzini farsi selfie di fronte a rottami consumati dal tempo e veri e propri tour organizzati, crea però un effetto a dir poco disorientante: nella nostra gallery abbiamo raccolto alcuni scatti assurdi delle ultime settimane, che vi faranno venire più di un brivido.daWired.