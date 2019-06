Carola | 31 anni | la capitana  che sfida il Viminale  «La mia vita è stata facile |   per

corriere

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Passaporto tedesco, 31, 5 lingue sul curriculum. I sovranisti di lei dicono che è una figlia di papà, lei invece racconta: «Ho potuto frequentare tre università, sono bianca, tedesca, nata in un Paese ricco e con il passaporto giusto. Quando me ne sono resa conto ho sentito un obbligo morale: aiutare chi non aveva le mie stesse opportunità»

