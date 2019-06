affaritaliani

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Ha abbandonato la magistratura per dedicarsi interamente alla scrittura. Ma non ha tradito l’altra sua passione: il karate, di cui è cintura nera. “C’è stato un periodo in cui sono rimasto coinvolto in numerose risse. Sembro pacato, però l’apparenza inganna” Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Carofiglio: 'Quanti bulli ho menatoIo campione di arti marziali' - Affaritaliani : Carofiglio: 'Io campione di karate. Quanti bulli ho menato' - Affaritaliani : 'Quanti bulli ho menato...' Il ritratto inedito dell'ex-magistrato #26giugno #carofiglio -