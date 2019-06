Canada | radiato medico della fertilità che usava il suo sperma

vanityfair

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Per l’associazione dei medici dell’Ontario, «riprovevole», la parola che prevedeva il manuale, non era temine sufficiente per definire e condannare il comportamento del dottor Norman Barwin. Quello che ha fatto andava bene oltre il «riprovevole». Il dottore, che per anni ha lavorato in clinicheil suoper l’inseminazione delle pazienti. L’indagine su di lui è partita già nel 2016, ma i casi riguardano nascite già degli anni Settanta in almeno due cliniche dello Stato canadese. Il dottore, ora 80enne, non pratica più e l’albo dei medici non può fare altro che revocare la sua licenza, fare una reprimenda pubblica e dare una multa. Troppo poco per il dottor Steven Bodley: «Ha tradito la fiducia dei suoi pazienti e le sue azioni hanno causato danni irreparabili alle persone e alle loro famiglie, danni di cui risentiranno per generazioni». Sono 13 i casi ...

