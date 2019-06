Camorra | arrestato ex pugile olimpico per estorsioni per conto del clan camorristici

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Un exche nel 1996 aveva partecipato alle Olimpiadi di Atlanta intimidiva imprenditori e professionisti perdeldei Casalesi. Si tratta di Ovidiu Bali, romeno di 44 anni residente a Roma,questa mattina dagli uomini della Direzione investigativa antimafia di Trieste e accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalle finalità mafiose. I delitti erano diretti a favorire gli interessi delcamorristico. L’uomo, vicino ai vertici della famiglia Spada di Ostia, aveva l’incarico di convincere le vittime, anche con coercizioni fisiche, a rinunciare a ingenti crediti e a cedere beni immobili e mobili senza alcun corrispettivo a favore di un intermediario finanziario che operava perdi, tra i quali i Casalesi. I prestiti confluivano poi suldelle società di Fabio Gaiatto, considerato l’intermediario,nel ...

