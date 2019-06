Caldo record | giovedì bollino rosso in 6 città | venerdì in 16

Caldo record - il picco giovedì e venerdì : Un'ondata di Caldo estremo sta per abbattersi sull'Europa occidentale e centrale. Secondo i meteorologi giovedì 27 giugno e venerdì 28 si avrà un picco delle temperature ben al di sopra della media stagionale, con nuovi record previsti in molti Paesi europei dall'Austria alla Danimarca, dal Belgio alla Svizzera. In Francia già si avverte la morsa del Caldo che oggi porterà le temperature a salire fino a ...

Caldo record : 800-065510 è numero verde Croce Rossa per emergenze : Roma – In quella che viene annunciata come l’estate piu’ torrida degli ultimi anni, la Croce Rossa Italiana ha attivato Cri per le Persone: il numero verde gratuito 800-065510 h24 e sette giorni su sette per chiunque abbia bisogno di sostegno, assistenza e consigli con una particolare attenzione alle persone sottoposte a maggiori pericoli per la salute come bambini e anziani. Chiamando l’800-065510, l’utente riceve ...

Meteo - Caldo record sull’Italia : da giovedì si toccano temperature mai raggiunte a giugno : L’Anticiclone Nord-Africano ha deciso di scatenare tuta la sua potenza proprio nell'ultima parte di questo mese trascinando masse d’aria torride di origine africana vero il Vecchio Continente. Per il centro nord dell'Italia si raggiungevano temperature oltre i 40 gradi e per alcune zone sarà record del periodo.

Caldo africano in Svizzera - già battuti i primi record. Laghi bollenti - e nei prossimi giorni sarà peggio [DATI] : L’annunciata settimana di temperature canicolari ha iniziato a farsi sentire oggi in Svizzera. Alcuni record sono stati registrati in alta quota ma non ancora in pianura. In quest’ultima hanno spiccato le città vallesane di Visp e Sion, con rispettivamente +35,9°C e +35,8°C. Al momento l’aria è estremamente calda a media e alta quota e ciò ha fatto segnare record di temperatura per giugno in molte stazioni di rilevamento nelle ...

Ondata di Caldo record in Germania : introdotti limiti di velocità : La Germania fa i conti con le alte temperature, con picchi di +38°C (un ulteriore innalzamento è previsto nei prossimi giorni), e per tale motivo sono stati introdotti limiti di velocità in 2 autostrade del sud della Sassonia-Anhalt: si teme infatti il “blow–up“, ovvero la dilatazione delle placche di cemento per l’esposizione a temperature elevate e il rialzo dei bordi, oppure che il cemento si crepi. Per evitare rischi ...

Temperature record - arriva il grande Caldo. Ecco quanto durerà : In Piemonte il termometro schizzerà sopra i 40°, Temperature roventi anche a Milano, Bologna e Firenze. Le previsioni a...

Meteo - ondata di Caldo record : più intensa di quella del 2003 : Meteo, ondata di caldo record: più intensa di quella del 2003 Il calore colpirà soprattutto il Nord e il Centro: tra giovedì e venerdì massime fino a 42 gradi in Piemonte, con Torino città più calda del Paese. La tendenza potrebbe invertirsi la prossima settimana con temperature in salita al Sud Parole chiave: ...

Meteo - Caldo bollente : giovedi 43 gradi ad Alessandria - 40 a Milano. Al Nord è un record che non si verifica da cento anni : Roma si manterrà sui 38-39. La grande umidità non farà abbassare molto le temperature notturne. Dal 29 una pausa che prelude a fenomeni temporaleschi

Il Caldo in arrivo giovedì e venerdì potrebbe superare il record del 2003 : Ci siamo, il grande caldo è arrivato: "È ormai imminente una delle ondate di caldo più intense degli ultimi anni, che sarà probabilmente destinata a frantumare diversi record di temperatura massima per giugno", come quelli rilevati nel 2003 e 2015. Secondo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, "l'anticiclone africano nei prossimi giorni piloterà masse d'aria rovente dal Nord Africa verso diverse nazioni d'Europa, in particolare Spagna, ...

Caldo : Arpav - in Veneto giovedì 27 il record a 39 - 40 gradi : Venezia, 24 giu. (AdnKronos) - Dopo una fine di primavera particolarmente fredda e piovosa, con l’inizio dell’estate meteorologica (1 giugno) le condizioni atmosferiche sulla regione si sono maggiormente stabilizzate: giornate in prevalenza soleggiate e temperature che si sono riportate su valori in

Previsioni Meteo - ondata di Caldo record in arrivo in Francia : fino a +47°C percepiti - “siamo pronti” : La Francia si prepara questa settimana ad affrontare un’ondata di caldo estremo, con temperature che supereranno i +40°C, battendo molto probabilmente molti record. Si prevede che le temperature raggiungeranno i +35°C oggi e saliranno ulteriormente fino raggiungere il picco giovedì e venerdì. L’area maggiormente a rischio sarà il nord, Parigi compresa. Come parte di un piano di emergenza caldo, sono state create fontane temporanee e ...

Una settimana di Caldo record nel Nord-Ovest : previsti oltre 40 gradi : Non è raro trovare, specie nelle serie storiche degli ultimi trent’anni, estati che iniziano a far sul serio nella tradizionale festa di San Giovanni. La folkloristica accensione dei fuochi era sì un rito europeo della fecondità e un esorcismo magico contro l’accorciarsi delle giornate del dopo solstizio. Ma era anche il più immediato simbolo di qu...

Probabile Caldo record in Europa : La nuova settimana, vedrà una delle più intense ondate di Caldo degli ultimi dieci anni in Europa. In questo articolo, andiamo a dare uno sguardo su cosa ci attende in quest’ultima settimana di Giugno. Da qualche giorno, si è parlato spesso di questa ondata di calore, e anche in maniera non molto professionale, visto che alcuni spinti dalla frenesia di fare notizia, non hanno tenuto conto purtroppo della validità della ...

Meteo - arriva il Caldo record : 40 gradi nelle città. «Ondata tra le più intense in 10 anni» : Meteo, le previsioni. Una poderosa ondata di caldo è in arrivo sull'Italia e dovrebbe raggiungere l'apice tra il 27 e il 29 giugno. Sono attesi picchi di 37-40 gradi in città...