Caldo in città | dagli esperti le cinque regole d’oro per prendersi cura del proprio

Ondata di Caldo estremo imminente : allerta da bollino rosso in numerose citta' : Come vi abbiamo già informato in altri articoli, l'Ondata di caldo di matrice nord-africana già in atto sull'Italia centro-settentrionale si intensificherà nelle giornate di Giovedì e Venerdì...

Meteo - ondata di Caldo unica sull’Italia! L’elenco delle città da bollino rosso fino a venerdì : Le temperature roventi previste da domani, mercoledì 28 giugno, a venerdì 30, hanno spinto il Ministero della Salute a indicare le 6 città da bollino rosso per il caldo record, tra cui Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti e Roma, e altre 16 da bollino arancione: ecco cosa fare e come difendersi dall'ondata di calore come non si vedeva in Italia negli ultimi 100 anni.

Allerta Venezia - da domani l’ondata di Caldo africano “soffocherà” la città per 3 giorni : E’ Allerta caldo nel Comune di Venezia. A comunicarlo è la Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal Centro meteorologico di Teolo dell’Arpav. L’Anticiclone subtropicale africano è in estensione e darà inizio alla prima ondata di calore da domani e per i prossimi tre giorni. La situazione di disagio fisico, prevalentemente intenso, si estenderà a tutto il territorio creando un abbassamento della ...

Perché in città fa più Caldo : Che cosa sono le "isole di calore" e quali soluzioni ci sono per renderle più vivibili, soprattutto d'estate

Meteo - arriva il Caldo record : 40 gradi nelle città. «Ondata tra le più intense in 10 anni» : Meteo, le previsioni. Una poderosa ondata di caldo è in arrivo sull'Italia e dovrebbe raggiungere l'apice tra il 27 e il 29 giugno. Sono attesi picchi di 37-40 gradi in città...

Picco di Caldo sull'Italia - ecco le città più roventi : Roma - L'alta pressione nordafricana sta entrando nella sua fase culminante e nel pomeriggio di oggi, venerdì, darà il meglio di sé portando la colonnina di mercurio su valori molto elevati. Tuttavia il gran caldo non sarà omogeneamente distribuito e su alcune zone quasi non si avvertirà l'azione dell'anticiclone africano. La sua presenza tra l'altro non avrà lunga vita e già nel corso del ...

