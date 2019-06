Caldo | giovedì da bollino rosso in 6 città

Caldo record - il picco giovedì e venerdì : Un'ondata di Caldo estremo sta per abbattersi sull'Europa occidentale e centrale. Secondo i meteorologi giovedì 27 giugno e venerdì 28 si avrà un picco delle temperature ben al di sopra della media stagionale, con nuovi record previsti in molti Paesi europei dall'Austria alla Danimarca, dal Belgio alla Svizzera. In Francia già si avverte la morsa del Caldo che oggi porterà le temperature a salire fino a ...

Ondata di Caldo : allerta arancione oggi e domani a Firenze - giovedì codice rosso : Scattata a Firenze l’allerta per il caldo. Per oggi e domani è stato diramato il codice arancione per le temperature elevate. Per giovedì 27 giugno quello rosso: la temperatura massima percepita sarà di 38°C: lo comunica la protezione civile del Comune. In condizioni di caldo estremo, le fasce di popolazione più colpite sono specialmente quelle che vivono nelle grandi città, in zone con poco riparo all’ombra, in abitazioni surriscaldate e con ...

Il Caldo in arrivo giovedì e venerdì potrebbe superare il record del 2003 : Ci siamo, il grande caldo è arrivato: "È ormai imminente una delle ondate di caldo più intense degli ultimi anni, che sarà probabilmente destinata a frantumare diversi record di temperatura massima per giugno", come quelli rilevati nel 2003 e 2015. Secondo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, "l'anticiclone africano nei prossimi giorni piloterà masse d'aria rovente dal Nord Africa verso diverse nazioni d'Europa, in particolare Spagna, ...

Ondata di Caldo africano - ARPAV : in Veneto giovedì 27 il giorno più terribile con +39-40°C - di notte +23-24°C : Negli ultimi giorni, dopo una temporanea fase di instabilità registrata lo scorso sabato 22 con frequenti rovesci e temporali accompagnati da un sensibile calo termico, domenica 23 e lunedì 24 i valori termici hanno ripreso a salire raggiungendo massime di +31-33°C su gran parte della pianura e intorno ai +30°C in alcuni fondovalle del Veneto. Ma nei prossimi giorni la colonnina di mercurio è destinata a salire ulteriormente per ...

Emergenza Caldo - da giovedì fino a 40 gradi al Centro-Nord : i nove consigli del ministero della Salute per affrontare l’afa : Un caldo come in Europa non si vedeva da un decennio. Nell’ultima settimana di giugno si prospettano picchi fino a 40 gradi anche in Italia, in particolare al Centro-Nord. L’apice dovrebbe arrivare tra il 27 e il 29 giugno, con temperature tra i 37 e i 40 gradi a Milano, Torino, Bologna, Roma, Frosinone, Rieti e Sassari. A lanciare l’allarme sono i meteorologi di 3Bmeteo e Meteo expert. L’ondata di caldo arriva proprio ...

