Caldo a Genova | boom di malori per gli anziani | 78enne trovato morto in casa

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Primi accessi ai pronto soccorso diper l’ondata diafricano che sta interessando l’Italia. Il 118 e’ intervenuto per diversilegati alle alte temperature, il termometro ha registrato 35 gradi. Ci sono stati svenimenti e colpi di calore, ma anche scompensi cardiaci e respiratori. Sono stati soprattutto glia ricorrere alle cure mediche. I numeri non sono elevati. Questa mattina un pensionato di 78 anni e’ statonella sua abitazione a Sampierdarena in via Bezzecca. L’uomo era stato dimesso da poco dall’ospedale dopo un intervento. Ilpotrebbe aver pesato su uno stato di salute gia’ provato. A trovare il corpo sono stati i parenti che hanno avvisato le volanti della polizia. Nel corso della giornata numerosi i black out a causa di un guasto alla rete elettrica nel quartiere Foce e in altre zone della ...

