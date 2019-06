Calciomercato Milan – Piace Fekir ma il Lione spara alto | il mancato rinnovo può favorire

sportfair

(Di mercoledì 26 giugno 2019)interessato al talentuoso trequartista delNabil: il club francese valuta 70 milioni il giocatore, ma il prezzo potrebbe scendere visto il contratto in scadenza 2020 In attesa di sbloccare la trattativa per Lucas Torreira, ilpensa anche al reparto avanzato del centrocampo. I rossoneri, visto il 4-3-1-2 che probabilmente adotterà Giampaolo, avranno bisogno di un trequartista di talento per innescare le due punte. Paquetà potrebbe essere il titolare, ma il suo impiego come mezz’ala di qualità non è da escludere. Calhanoglu e Suso (possibili partenti) nascono entrambi trequartisti, ma in rossonero li abbiamo visti impiegati solo come ali nel tridente e nell’eventualità di un 4-2-3-1 lo spot del giocatore da piazzare dietro la punta resterebbe scoperto. Per questo motivo ilavrebbe messo gli occhi su Nabil, talentuoso trequartista del ...

DiMarzio : #Calciomercato #Milan | #Torreira vuole tornare in Italia: le ultime - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, tra l'offerta in preparazione per #Torreira e la trattativa per #Kabak: il punto in entrat… - DiMarzio : #Calciomercato | Incontro tra il #Milan e gli agenti di #Kabak: le ultime ?? -