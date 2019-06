Calciomercato | le bombe della notte | incontro Genoa-Inter | l’Atletico piazza il colpo

Calciomercato - le bombe della notte : Atalanta su Palacio (Bologna ci prova per Kouamé) - Sampdoria su Zapara e Genoa su Escalante : bombe clamorose nella notte per quanto riguarda il Calciomercato, sono ore caldissime con tante squadre attivissime con l’obiettivo di rinforzare le rose. Novità molto importanti da ‘Gianluca Di Marzio’ durante lo speciale Calciomercato di Sky Sport. L’Atalanta tenta l’attaccante del Bologna Palacio, il calciatore deve prendere una decisione, accettare la Champions League o rimanere in rossoblu, sempre il ...

Calciomercato - le bombe della notte : la questione Chiesa - i nomi per Milan e Napoli - il Lecce batte un colpo - Bologna scatenato - pazza idea del Parma : Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Numerose trattative avviate anche se la sessione è ancora chiusa. Tante le notizie riferite nel corso della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’originale“. Il Napoli è pronto a presentare un’offerta da 50 milioni di euro al Psv Eindhoven per Hirving Lozano. L’accordo col giocatore ci sarebbe già, ora si attende la risposta del club ...

Calciomercato - le bombe della notte : Traorè il sostituto di Barella - il Genoa su Pajac - il Parma chiede Ounas e Rog : Si è conclusa una giornata caldissima per quanto riguarda il Calciomercato, non solo le big ma si muovono anche le medio-piccole. Notizie importanti durante lo speciale Calciomercato di Sky Sport, non solo la missione in Francia e Inghilterra di Paratici. Passi in avanti per il passaggio di Barella dal Cagliari all’Inter, il club sardo ha trovato il sostituto si tratta di Traoré, in passato ad un passo dalla Fiorentina dovrebbe ...

Calciomercato Inter – Due bomber per Conte! Assalto a Dzeko e Lukaku : Icardi pronto alla cessione : Due nuovi arrivi in attacco per l’Inter: con Dzeko e la Roma c’è un’intesa di massima, mentre si monitora Romelu Lukaku. Icardi è pronto alla cessione Raggiunta una sofferta qualificazione in Champions League, l’Inter ha incassato una cospicua somma di denaro che permetterà ai nerazzurri di operare con decisione sul mercato. Del resto, l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina, ormai cosa certa, necessità di ...