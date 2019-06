Calciomercato Juventus | Buffon potrebbe tornare | la trattativa sembra in discesa

Calciomercato - le notizie di oggi – La chiave per sbloccare de Ligt - il nome nuovo per la Juventus - le altre trattative di giornata : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. LA chiave PER DE Ligt – Dopo la presentazione di Maurizio Sarri la Juventus si prepara a tuffarsi massicciamente sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte ...

Calciomercato Juventus - Casillas si riferisce a… Isco? : Calciomercato Juventus – “Gli acquisti alla Juve li fa Houdini. Magia pura“, si legge in un tweet da parte del portiere Casillas che ha infiammato i tifosi della Juventus nelle ultime ore, un indizio sul mercato portato avanti dalla Juventus che rischia di ribaltare le ultime convinzioni. de Ligt? Rabiot? No Isco. Sono arrivate tante spiegazioni al tweet di Casillas ma la più convincente arriva dalla Spagna. “Magia” è il soprannome ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo a parametro zero dal Real Madrid : Calciomercato Juventus – Mercato bianconero costellato di colpi a parametro zero: Ramsey e Rabiot. Ma non è finita, potrebbe arrivare il tris. Infatti circolano voci in Spagna di un possibile colpo dal Real Madrid. Nè Marcelo e nè Isco ma bensì Keylor Navas, portiere dei madrileni che prima dell’avvento di Courtois giocava titolare, molto amico […] More

Calciomercato Juventus : De Ligt e Demiral ‘chiuderebbero’ Rugani : Sono ore caldissime per il Calciomercato della Juventus soprattutto in difesa. De Ligt è vicino e Demiral, appena acquistato dal Sassuolo, sarebbe pronto a rimanere a Torino per crescere alle spalle dei campioni bianconeri. Con Chiellini e Bonucci inamovibili e i due nuovi acquisti, potrebbe essere Rugani a lasciare Torino, queste le indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport. Attenzione però a Sarri che ha cresciuto il giovane centrale ...

Calciomercato Juventus - Casillas fa sognare i tifosi bianconeri : “Gli acquisti li fa Houdini” [FOTO] : Per anni avversario della Juve con il suo Real Madrid. Adesso, dopo l’esperienza al Porto e la grave paura dell’infarto in allenamento, Iker Casillas si sta piano piano riprendendo. E c’è anche un elogio alla Juventus, indiretto. L’ex capitano della Spagna fa i complimenti ai bianconeri su Twitter, esaltandoli per come gestiscono il mercato. “Gli acquisti alla Juve li fa Houdini. Magia pura“, si legge. ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Chiesa-Higuain : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Maurizio Sarri, nuovo tecnico del club bianconero, ha già fatto alcune richieste per rinforzare la squadra per la prossima stagione e tra queste ci sarebbe anche Federico Chiesa. Il fortissimo esterno della Fiorentina è seguito da tempo anche dall'Inter, ma la Juventus sarebbe in netto vantaggio. Il nuovo patron della Fiorentina, Rocco Commisso, è un osso duro, ma la Juventus ...

Calciomercato Juventus - sempre più de Ligt : la chiave è Kean : Calciomercato Juventus – Dopo la presentazione di Maurizio Sarri la Juventus si prepara a tuffarsi massicciamente sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte per tentare un nuovo assalto alla prossima Champions League. E’ ai dettagli l’arrivo a parametro zero di Rabiot, c’è l’accordo con il centrocampista del Psg mentre la decisione dei bianconeri è stata quella di effettuare ...

Calciomercato Juventus - si stringe per Rabiot : operazione vicina alla fumata bianca : Nella giornata di oggi il club bianconero potrebbe chiudere per Rabiot, chiudendo un’altra operazione in stile Ramsey La Juventus fa sul serio in questo mercato e, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Maurizio Sarri, sta per piazzare un altro colpo a centrocampo. Si tratta di Adrien Rabiot, centrocampista in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain. I bianconeri attendono una risposta nella giornata di oggi, nel corso ...

Calciomercato Juventus : De Ligt ad un passo - l'Ajax vorrebbe Kean in cambio : De Ligt è il grande colpo per il Calciomercato della Juventus. L’olandese ormai è ad un passo dai bianconeri come prossima destinazione per la sua carriera. Battuta la concorrenza del Psg, ci sarebbe ancora il Barcellona secondo il Mundo Deportivo, ma la trattativa con i blaugrana si è incagliata da tempo sull’ingaggio e così i bianconeri non hanno più rivali. La Gazzetta dello Sport di oggi annuncia in prima pagina che nella trattativa potrebbe ...

Calciomercato Juventus De Ligt per i Bookmakers è sicuro : Calciomercato Juventus De Ligt per i Bookmakers è sicuro Se i Bookmakers ci mettono il loro sigillo, allora possiamo esserne certi: Matthijs De Ligt sarà un giocatore bianconero. Nel corso delle ultime ore la quotazione del passaggio del difensore olandese alla Juventus è crollata, passando da 17.00 a 1,20 ( quota che, di fatto, certifica […] More

Calciomercato Juventus Dybala vuole e può restare : Calciomercato Juventus- Dybala vuole e può restare Paulo Dybala è uno dei giocatori più gettonati in questo mercato estivo 2019. Nonostante le offerta per l’attaccante classe 1993 argentino non manchino, secondo l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il futuro dell’estroso talento sudamericano dovrebbe essere ancora a Torino. Dybala, tornato in campo la notte scorsa […] More

Calciomercato news 24 giugno/ Inter - Juventus - Milan - Roma - ultime notizie trattative : Calciomercato news, 24 giugno: ultime notizie e trattative sulle principali squadre della Serie A. Le indiscrezioni su Juventus, Milan, Inter e Roma.

Calciomercato Juventus - Rabiot vicinissimo ai bianconeri (RUMORS) : Settimana importante quella della Juventus, secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dai più importanti media sportivi italiani: si attendono infatti novità in tema cessioni ma anche per quanto riguarda gli acquisti. Dovrebbe essere vicinissimo il trasferimento di Joao Cancelo al Manchester City, con la Juventus che sarebbe pronta ad ottenere una somma notevole per il suo terzino portoghese. Sembra infatti che la società inglese, che voleva ...

Calciomercato Juventus : Demiral possibile sorpresa per Sarri - sarebbe quasi ufficiale : In attesa di ufficializzare i grandi acquisti (su tutti i nomi più chiacchierati sono quelli di Rabiot, De Ligt e del 'sogno' Pogba), prosegue il lavoro della dirigenza bianconera alla ricerca di giovani in grado di essere già pronti per rimanere nella rosa della Juventus. sarebbe già stato acquistato dal Genoa il centrale difensivo argentino Cristiano Romero, che dovrebbe rimanere un altro anno nella società ligure. Fra l'altro, in una recente ...