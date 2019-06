Calcio | Coppa d’Africa 2019 | il Ghana dei fratelli Ayew | viene fermato sul 2-2 dal Benin

Calcio - Coppa America 2019 : l’Uruguay stende il Cile - Ecuador e Giappone si eliminano : Nella notte italiana gli ultimi verdetti della prima fase della Coppa America di Calcio sono stati emessi: nel Girone C, nella sfida tra le due già qualificate l’Uruguay stende il Cile per 1-0 con un gol di Cavani e vince il raggruppamento, mentre Ecuador e Giappone si annullano a vicenda finendo per essere entrambi eliminati, per la gioia del Paraguay, che va ai quarti per differenza reti. Cile-URUGUAY 0-1 Nel primo tempo un paio di ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : Mali-Mauritania 4-1 - poker delle Aquile ma primo gol storico dei Mourabitounes : Secondo incontro della giornata per il gruppo E della Coppa d’Africa 2019. A confrontarsi, sul rettangolo verde del New Suez Stadium in Egitto il Mali e la Mauritania, dopo che il match tra Tunisia e Angola era finito sull’1-1. E’ termina 4-1 in favore delle Aquile il confronto, più forti sotto tutti i punti di vista e quindi vittoriose con merito. A sbloccare il risultato è stato Diaby al 37′ e sul finire della prima ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : Tunisia-Angola 1-1 - Djalma risponde a Msakni al New Suez Stadium : Termina sul punteggio di 1-1 il match valido per il gruppo E della Coppa d’Africa 2019 di Calcio tra Tunisia e Angola. Nel primo incontro valido per questo raggruppamento è stato l’equilibro a regnare sovrano, frutto delle marcature di Youssef Msakni al 34′ su Calcio di rigore per le Aquile di Cartagine e di Djalma al 73′ per gli angolani. Resta da vedere, a questo punto, il match delle ore 22.00 italiane tra Mali e ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : nel torneo arrivano Tunisia - Costa d’Avorio e Mali : Al ritmo indiavolato di tre partite al giorno prosegue senza sosta la Coppa d’Africa 2019. Il torneo continentale entra sempre più nel vivo e in questo lunedì 24 giugno proporrà un trittico di sfide assai interessanti: Costa d’Avorio-Sudafrica (h 16.30), Tunisia-Angola (h 19.00) e a chiudere Mali-Mauritania (h 22.00). Gli elefanti esordiscono in questa kermesse in uno dei big match del primo turno, quello che forse più di tutti è ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : Algeria-Kenya 2-0. Tutto facile per i Guerrieri del deserto : L’Algeria risponde al successo del Senegal contro la Tanzania per 2-0 e, con lo stesso punteggio, si libera del Kenya nel proprio match d’esordio della Coppa d’Africa 2019. Allo stadio del 30 giugno di Il Cairo, infatti, i Guerrieri del deserto hanno avuto la meglio sulla squadre del CT Migne, come era ampiamente preventivabile, con due gol già nella prima frazione di gioco. Il vantaggio, infatti, è arrivato direttamente su ...

Calcio - Coppa America 2019 : la Colombia chiude a punteggio pieno - l’Argentina si qualifica in extremis : La Colombia prosegue nel suo cammino immacolato nel corso della Coppa America 2019 di Calcio e fa un regalo all’Argentina che, vincendo contro il Qatar, sale in seconda posizione nel Girone B e acciuffa la qualificazione ai quarti di finale letteralmente all’ultimo respiro. La Cafetera non ha lasciato scampo nemmeno al Paraguay, vincendo con il punteggio di 1-0 a Salvador grazie alla rete di Cuellar al 31’pt. Il CT Queiroz ha ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : è il momento dell’esordio per il Marocco - il Senegal e l’Algeria : Dopo la cerimonia d’apertura e le prime partite entra sempre più nel vivo la Coppa d’Africa 2019, che in questa domenica vivrà nel suo lungo e intenso programma ben tre partite: Marocco-Namibia (h 16.30), Senegal-Tanzania (h 19.00) e Algeria-Kenya (h 22.00). Allo stadio Al Salam toccherà quindi a Medhi Benatia e soci esordire nella prima partita del Gruppo D, che comprende anche Costa d’Avorio e Sudafrica. Il Marocco è – ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : pareggio spettacolare tra Guinea e Madagascar : Un punto a testa e tanto spettacolo tra Guinea e Madagascar. Finisce 2-2 nella sfida che completa la seconda giornata della Coppa d’Africa 2019. Vantaggio iniziale della Syli Nationale con la rete di Keba, poi i due gol degli Scorpioni (Anicet ed Andria) ed infine il pareggio su rigore di Kamano. La prima occasione è per la Guinea con Cissé che serve Kamano, ma il suo destro a giro termina a lato di poco. La pressione degli “Elefanti ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : Saido Berahino sfida la Nigeria - esordio assoluto per il Madagascar contro la Guinea : Dopo l’antipasto di ieri con il debutto vincente dell’Egitto di Momo Salah parte ufficialmente l’edizione 2019 della Coppa d’Africa, che alle 16.30 vedrà la Repubblica Democratica del Congo della stella Yannick Bolasie scendere in campo contro l’Uganda, con le Gru che proveranno a superare il primo turno per la prima volta dal 1978, anno in cui arrivò uno splendido secondo posto. Alle 19 inizierà invece il torneo ...

Calcio - Coppa America 2019 : Ecuador-Cile 1-2. Decisivo Sanchez - detentori ai quarti : Il Cile batte l’Ecuador per 2-1 nella gara giocata nella notte e valida per il Girone C della Coppa America e passa così ai quarti del torneo sudAmericano: i detentori passano in vantaggio già all’8′ con Fuenzalida, ma poi al 26′ vengono raggiunti dal rigore trasformato da Valencia. Il gol partita lo mette a segno Sanchez in avvio di ripresa. Nel primo tempo i cileni passano subito a condurre: al minuto 8, sugli sviluppi ...

Calcio estero; La coppa dell’Africa che non la gioca : C’è tensione nell’aria. La morte improvvisa e inaspettata dell’ex presidente Morsi ha sicuramente complicato i piani del governo e dei servizi egiziani, che da sei mesi stavano lavorando per garantire la totale sicurezza nel mese dello svolgimento della coppa d’Africa.Se dopo aver tolto al Camerun, per ritardi nella costruzione degli stadi e delle infrastrutture collaterali, l’organizzazione della coppa la CAF si è affidata all’Egitto è ...

Il grande Calcio arriva nella terra dei faraoni : la Coppa d’Africa 2019 in esclusiva su DAZN : Le stelle e le giovani promesse del calcio africano sono pronte a scendere in campo, in esclusiva su DAZN, per la Coppa d’Africa 2019. La piattaforma di streaming trasmetterà infatti tutte le 52 partite della massima competizione africana in diretta, offrendo inoltre la possibilità di vederle successivamente in ogni momento grazie alla comoda funzione on demand. La 32esima edizione della manifestazione, la prima a disputarsi in estate ...

Calcio : esordio show per l'Uruguay in Coppa America - 4-0 all'Ecuador : Partenza col botto per l'Uruguay in Coppa America: 4-0 all'Ecuador al Mineirao di Belo Horizonte. La gara si fa subito in discesa per la Celeste