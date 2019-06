Buffon verso il ritorno alla Juve 

Buffon Juventus - Gigi verso il clamoroso ritorno in bianconero : Buffon Juventus – Avrebbe del clamoroso quanto riportato da Gianluca Di Marzio. Secondo l’informatissimo giornalista di Sky, dopo aver annunciato che lascerà Parigi ed il PSG, Gianluigi Buffon sarebbe pronto a tornare a vestire bianconero da calciatore. Buffon Juventus, Gigione torna da calciatore La notizia arriva in apertura della trasmissione “È sempre calciomercato” su Sky […] More