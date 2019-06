Buffon torna alla Juve? Tifosi divisi sui social | “Altro errore strategico della

Buffon è pronto a tornare alla Juventus : “Un anno di contratto - poi sarà dirigente” : Un anno di distanza, poi un tweet galeotto, che aveva fatto discutere la cintura di sicurezza e invece conteneva un indizio nella frase a corredo dell’immagine. Concreto secondo Sky Sport, che martedì sera ha spiegato come la trattativa sia in fase avanzata: Gianluigi Buffon è pronto a tornare alla Juventus. Lo storico portiere bianconero e della Nazionale sta trattando un accordo di un anno, nel quale sarebbe il vice di Wojciech Szczesny, ...

Buffon torna alla Juventus/ Tifosi divisi "E' un campione" - "Operazione inutile" : Buffon è pronto a tornare alla Juventus, un'operazione che sta spaccando in due la tifoseria bianconera: ecco alcuni loro tweet

Juventus - clamoroso : ritorna Buffon. Occhio a Szczesny e Perin : BUFFON Juventus- Come rivelato da “Gianluca Di Marzio“, Gigi Buffon sarebbe ormai pronto a far ritorno alla Juventus per un anno da calciatore, prima di confrontarsi con la nuova carriera da dirigente. Un affare che potrebbe decollare già nel corso dei prossimi giorni. Buffon vestirebbe nuovamente bianconero e reciterebbe il ruolo di secondo portiere alle […] L'articolo Juventus, clamoroso: ritorna Buffon. Occhio a Szczesny e ...

Buffon torna alla Juve : Gianluigi Buffon torna alla Juve. Dalla voce di una svolta a una concreta possibilità dal momento che la trattativa pare stia per concludersi con il clamoroso ritorno nel club bianconero. Si parla da alcuni giorni dell'ipotesi di Buffon di nuovo alla Juventus, ora i rumors dicono che il club gli avrebbe offerto (condizionale d'obbligo) un anno di contratto come vice di Szczesny e lo vedrebbe come l'uomo di raccordo tra il ...

Buffon torna ALLA JUVENTUS/ Casillas lo aveva già anticipato : tutti i dettagli : BUFFON TORNA ALLA JUVENTUS: l'estremo difensore italiano ad un passo dal ritorno presso i bianconeri. Ecco cosa è accaduto nella giornata di ieri

Gazzetta : Buffon torna alla Juve come secondo portiere e uomo spogliatoio : Sulla Gazzetta, oggi, il Buffon-bis, il ritorno di Gigi alla Juve, che la rosea definisce “clamoroso”. Anche perché Gigi, nella sua ex squadra, tornerebbe come secondo portiere. Andiamo per gradi. Dopo aver lasciato il Psg dopo un solo anno, Buffon ha ricevuto diverse richieste. Una milionaria dal Porto, tanto per cominciare. Ma anche il Leeds si era fatto avanti. Ma lui avrebbe deciso per il ritorno alla Vecchia Signora. Il motivo è ...

Buffon potrebbe tornare alla Juventus : Più di una indiscrezione, secondo quanto riporta la Gazzetta dello sport. Per Gianluigi Buffon ci potrebbe essere il clamoroso ritorno alla Juventus: contratto di un anno, a 41 anni, e porte aperte per un futuro da dirigente, questo soltanto un anno dopo l’addio del portierone ai bianconeri, per poi approdare al Psg.La trattativa sembra in dirittura d’arrivo. Buffon farebbe il vice-Szczesny. Per Mattia Perin, attuale ...

Gigi Buffon torna alla Juventus come portiere : Per ora non farà il dirigente ma Gigi Buffon tornerà comunque a Torino. Dopo una sola stagione a Parigi, il

Calciomercato Juventus : Buffon potrebbe tornare - la trattativa sembra in discesa : Il Calciomercato della Juventus sta per essere di nuovo scosso da una clamorosa notizia. Secondo Sky Sport, Gianluigi Buffon starebbe trattando con i bianconeri per tornare a difendere la porta dei campioni d’Italia. La redazione sportiva dell'emittente satellitare annuncia che sono stati avviati i primi contatti per riportare il portiere a Torino, la proposta sarebbe di un anno di contratto da giocatore e poi un futuro da dirigente. Una ...

Buffon torna al Parma? C’è la suggestione - avviati alcuni contatti : Buffon torna al Parma? C’è la suggestione, avviati alcuni contatti Dopo un solo anno di militanza, Gianluigi Buffon si è da qualche giorno separato dal Paris Saint Germain. Il portierone azzurro ha infatti deciso di non prolungare il proprio contratto con i parigini, decidendo di cambiare aria. Soltanto dodici mesi nei quali, però, l’ex numero uno della Juventus si è innamorato dell’ambiente, come da lui stesso dichiarato nella ...

Juventus - ritorna Buffon : tripla soluzione a sorpresa dopo l’addio al PSG! : Futuro Buffon ancora tutto da valutare e decidere dopo l’addio ufficiale al PSG. L’ex portiere della Juventus potrebbe valutare tra tre-quattro ipotesi. La prima, quella più romantica, sarebbe un ritorno alle origini con nuova avventura a Parma, dove tutto ebbe inizio. La seconda, sempre legata ad un futuro italiano, potrebbe esser rappresentata dal Genoa, squadra […] More