Brindisi | oltre tre quintali di sostanze stupefacenti trovati abbandonati in un' auto

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Una scoperta importante è stata effettuata la scorsa notte dai carabinieri in provincia di, precisamente in agro di San Pancrazio Salentino, paese dell'hinterland della provincia. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale, pare che i militari abbiano trovato un'contenente tredi droga, in particolare marijuana. Il veicolo, una Lancia Y, è risultato rubato nello scorso mese di aprile a Francavilla Fontana. Al momento non è chiaro perché il mezzo sia stato abbandonato nelle campagne, al confine con il territorio di Mesagne: probabilmente chi ha agito in questa maniera voleva eludere i controlli serali dei militari, impegnati in un'operazione di controllo volta a limitare i furti nelle aree rurali. Stupefacente diviso in 54 colli Tutto il carico era suddiviso in ben 54 colli, distribuiti soprattutto sul sedile posteriore della macchina. Ovviamente il legittimo ...

