Boxe femminile | gli Europei 2019 si disputeranno a Madrid a fine agosto

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Glidisial Pabellon Amaya Valdemoro di(Spagna) dal 22al 1° settembre. La comunicazione ufficiale è arrivata soltanto oggi dalla EUBC che ha assegnato l’organizzazione della rassegna continentale alla capitale spagnola, mentre quella maschile si sta disputando in questi giorni a Minsk (Bielorussia) dove combattono anche le donne ma solo per le medaglie degli European Games. Aglisaranno presenti tutte le dieci categorie di peso, anche quelle non olimpiche: 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kh, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, +81 kg. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: FPI

maurobonaga : BOXE FEMMINILE - GIOCHI EUROPEI DI MINSK L'AZZURRA IRMA TESTA NON FA SCONTI SUPERA LA MOLDAVA CRAVCENKO E VOLA A… - zazoomblog : LIVE European Games 2019 in DIRETTA: venerdì 21 giugno. Nell’arco femminile Lucilla Boari chiude 6a. Basket 3×3: es… - erPigro : @pisa_inter Ma non puoi paragonarlo... E come paragonare boxe femminile con boxe maschile. Ovvio... Un po' indietro lo sono. -