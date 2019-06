Bolzano - dopo la rissa attacca militari col bastone : preso nigeriano : Federico Garau Lo straniero, personaggio già noto alle forze dell'ordine, ha cercato di colpire i militari più volte, prima di venire bloccato. Visti i numerosi precedenti e la forte aggressività, proseguita anche in caserma, il 22enne è stato trattenuto in carcere Paura durante il pomeriggio della scorsa domenica nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Bolzano . Alcuni passanti hanno richiesto l'intervento sul posto delle forze ...

Hockey su ghiaccio : si è spento dopo una lunga malattia Gino Pasqualotto - leggenda dell’HC Bolzano e della Nazionale : Giornata triste per il mondo dell’ Hockey italiano: all’età di 63 anni, dopo una lunga malattia , se n’è andato Gino Pasqualotto , autentico mito per il movimento azzurro degli ultimi anni e storica bandiera dell’ Hockey Club Bolzano . Forse il più rappresentativo giocatore italiano nel periodo tra gli anni ’70 e gli anni ’90, il numero “33” ha rappresentato una colonna della squadra bolzanina e della ...

Atletica - Campionati Italiani di Società 2019 : Bolzano e Brescia in testa dopo la prima giornata - Fortunato e Chigbolu in luce : A Firenze si sta disputando la Finale Oro dei Campionati Italiani di Società . Al termine della prima giornata svettano l’Athletic Club 96 Alperia Bolzano al maschile (99 punti) e l’ Atletica Brescia 1950 Ispa Group al femminile (114 punti). Gli altoatesini hanno 8 punti di vantaggio sull’ Atletica Rieti e 10 sull’Enterprise, le lombarde conservano un margine di due lunghezze sulla Bracco, di tre sull’Acsi Italia e di ...

Bolzano - 15enne violentata dopo la scuola : caccia all'aggressore : Una ragazzina di 15 anni è stata aggredita e violentata a Bolzano mentre rientrava a casa dopo la scuola. È accaduto oggi pomeriggio, in pieno giorno, nei pressi dello stadio Druso, mentre la giovanissima stava percorrendo in bicicletta la strada delle Passeggiate lungo l'Isarco. Lì, stando a quanto fa trapelare la Procura di Bolzano, la 15enne è stata aggredita da un uomo non identificato che l'ha violentata. È stato un passante a lanciare ...