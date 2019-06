Bolzano | dopo la rissa attacca militari col bastone | preso nigeriano

ilgiornale

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Federico Garau Lo straniero, personaggio già noto alle forze dell'ordine, ha cercato di colpire ipiù volte, prima di venire bloccato. Visti i numerosi precedenti e la forte aggressività, proseguita anche in caserma, il 22enne è stato trattenuto in carcere Paura durante il pomeriggio della scorsa domenica nelle vicinanze della stazione ferroviaria di. Alcuni passanti hanno richiesto l'intervento sul posto delle forze dell'ordine a causa delle intemperanze di un giovane straniero che, completamente fuori controllo, brandiva con fare minaccioso undi legno tra la gente. L'africano si era appena reso protagonista di una furiosa lite con un altro gruppetto di extracomunitari, ma il suo persistente stato di agitazione ed il fatto che stringesse ancora in mano l'arma utilizzata nel confronto ha scatenato il panico tra i presenti. I carabinieri del nucleo ...

