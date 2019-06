Bologna | erano stati condannati in primo grado per istigazione al suicidio della figlia

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 giugno 2019)ina tre anni e quattro mesi di reclusione con l’accusa di maltrattamenti ealnei confronti16enne. Mercoledì, la Corte d’Assise diha assolto Roberto Raffoni e Rosita Cenni, padre e madre di Rosita Raffoni che cinque anni fa si uccise lanciandosi dal tettosua scuola a Forlì, dopo aver lasciato in lettera e in video accuse fortissime nei confronti dei genitori. Un testamento-denuncia che portò gli inquirenti ad accusare marito e moglie. Dopo circa un’ora di camera di consiglio il verdetto è stato ribaltato in Appello per entrambe le accuse. “Pur nel dolore di una tragedia, perché Rosita non c’è più”, i difensoricoppia, gli avvocati Michela Vecchi, Marco Martines e Giuseppe Coliva, sottolineano come la sentenza dei giudici di appello riconosca “la realtà dei ...

