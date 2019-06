Bitter Sweet Anticipazioni 26 giugno 2019 | Una festa di compleanno per Bulut

Bitter Sweet : Ozge Gurel fa una confessione sulla sua vita privata : Ozge Gurel di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore prende le distanze da Nazli? Sogni, speranze e rivelazioni. Ozge Gurel ha rotto il silenzio sulle pagine di TeleSette parlando del personaggio di Nazli in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e della sua vita privata. L’unica affinità con la dolce aspirante chef della soap opera in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì riguarda proprio la cucina, l’attrice ha ...

Bitter Sweet - anticipazioni : Hakan riesce ad ottenere la custodia del nipote : Nuovi e avvincenti episodi di Bitter Sweet, ingredienti d’amore attendono i fan della soap opera turca nella settimana che va dall'1 al 5 luglio dove, ancora una volta, le trame ruoteranno attorno all’affidamento del piccolo Bulut. Nel corso della prima settimana di luglio, infatti, Ferit e Hakan si troveranno di nuovo in tribunale per la custodia del nipote e il perfido marito di Demet avrà la meglio sul rivale ottenendo l’affidamento di Bulut ...

Bitter Sweet - spoiler : la scomparsa di Bulut - la sorella di Deniz in dolce attesa : La soap opera di origini turche Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì riesce sempre a suscitare forti emozioni al pubblico. Le anticipazioni riguardanti gli episodi in programmazione la settimana prossima segnalano che il piccolo Bulut, dopo essere stato assegnato definitivamente ad Hakan e Demet, si ribellerà. Il bambino sempre più nostalgico di Ferit e Nazli se ne andrà via ...

Bitter Sweet - spoiler al 5/07 : Asuman organizza un piano per proteggere Nazli : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Bitter Sweet, la serie tv turca che sta collezionando ascolti sempre più alti sulle reti Mediaset. Nelle puntate trasmesse dal 1 al 5 luglio su Canale 5, Nazli rinuncerà a partecipare ad un concerto per stare vicina a Ferit, mentre Asuman si metterà d'accordo con Demet e Hakan per proteggere la sorella dopo essere stata smascherata. Bitter Sweet: Nazli aiuta Ferit Le anticipazioni di Bitter Sweet ...

Bitter Sweet trame luglio : la Piran si allontana dall'Aslan a causa della sorella : La soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che vede protagonista l’attrice Ozge Gurel, sta ottenendo tanto successo in termini di ascolti. Dalle anticipazioni relative agli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset nel mese di luglio si evince che Nazli Piran, pur essendosi resa conto di provare amore nei confronti di Ferit Aslan, si allontanerà dallo stesso. L’asPirante cuoca si licenzierà proprio quando Deniz si ...

Bitter Sweet - quattordicesimo episodio : Engin smaschera Fatos - Ferit non si fida di Nazli : Lo sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, non smette di stupire con momenti emozionanti e continui colpi di scena. Le anticipazioni dell'episodio che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset il 27 giugno 2019, segnalano che Fatos pagherà a caro prezzo la menzogna che ha detto ad Engin sin da quando si sono conosciuti la prima volta. Quest'ultimo dopo aver ascoltato per casualità una conversazione della giovane stilista, ...

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di mercoledì 26 giugno 2019 : anticipazioni puntata BITTER SWEET – ingredienti d’amore di mercoledì 26 giugno 2019: Ferit evita la casa di Hakan e Demet per via dei loro dissidi… Nazli è divisa tra il lavoro e le visite a Bulut, ma capisce che il piccolo ha nostalgia dello zio che si rifiuta di andarlo a trovare… Il compleanno di Bulut è potrebbe essere il momento giusto per organizzare un incontro al di fuori delle mura familiari… Potete ...

Anticipazioni Bitter Sweet - Trama Puntate dal 1 al 5 Luglio 2019 : Il Primo Bacio Tra Ferit e Nazli! : Anticipazioni Bitter Sweet, Trama Puntate dal 1 al 5 Luglio 2019: Demet vuole rivelare a Ferit chi le ha consegnato i documenti che l’hanno avvantaggiata nel processo di adozione. Questo per mettere Nazli in cattiva luce. Bulut viene assegnato ai coniugi Onder ma lui non vuole e scappa di casa! Anche in questa settimana le trame di “Bitter Sweet”, la serie turca in onda tutti i giorni su Canale 5, sono mosse dall’invidia, dalla gelosia e dalla ...

Bitter Sweet news prima settimana di luglio : Ferit sarà vicino alla verità sull'incidente : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap turca in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Per la settimana che andrà dall’1 al 5 luglio, saranno moltissimi i colpi di scena a cui assisteremo. Ferit sarà molto vicino alla verità sull’incidente che ha provocato la morte dei genitori del piccolo Bulut e per questo motivo la tensione con Hakan sarà sempre più accesa. Nazli cercherà di superare alcuni test con un nuovo ...

Bitter Sweet Anticipazioni 26 giugno 2019 : Il compleanno di Bulut : Nazli cerca di passare più tempo possibile con Bulut, che sente la mancanza di Ferit. La ragazza è certa che il compleanno del bambino risolverà tutto.

Anticipazioni Nazli e Ferit Bitter Sweet - lei lo rifiuta dopo il bacio : ecco il vero motivo : Nazli e Ferit, Anticipazioni future sulla storia d’amore su Bitter Sweet Cosa succederà a Bitter Sweet dopo che Nazli e Ferit si saranno baciati? Prima di darvi le Anticipazioni sulle puntate turche della serie è meglio partire dall’inizio riassumendo brevemente come si è evoluto il rapporto tra il manager e la cuoca aspirante ristoratrice. Come […] L'articolo Anticipazioni Nazli e Ferit Bitter Sweet, lei lo rifiuta dopo il ...

Bitter Sweet episodi al 5 luglio : Bulut viene affidato in modo definitivo a Demet e Hakan : La soap opera turca "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore" ha già conquistato il pubblico italiano. Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 la prima settimana di luglio, Ferit Aslan verrà incastrato da Demet e Hakan, i quali troveranno un escamotage per far sì che gli venga confermato ulteriormente l'affidamento di Bulut. Il giudice, infatti, quando vedrà delle foto che ritraggono il ricco manager in atteggiamenti complici prima con Buse e ...

Bitter Sweet - anticipazioni e trame puntate dall’1 al 5 luglio 2019 : anticipazioni settimanali BITTER SWEET – Ingredienti d’amore, trame puntate da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2019: La macchina che ha causato la morte di Demir e Zeynep è stata manomessa e Hakan ordina a Resul di cancellare le prove. Intanto le ragazze, dopo essere state in piscina con Bulut, si preparano per il concerto di Alya. Il concerto di Alya sta per cominciare, ma Ferit è influenzato, ha la febbre alta e necessita di essere ...

Bitter Sweet - anticipazioni 27 giugno : Aslan non riesce ad avere fiducia nella chef : Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap opera turca intitolata "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore", che ha debuttato nei primi giorni di giugno su Canale 5 in luogo di Uomini e Donne, in pausa estiva. Le anticipazioni della puntata numero 14 che andrà in onda sul piccolo schermo giovedì 27 giugno alle ore 14:45, fanno notare che tra i protagonisti dell'episodio ci sarà Engin. Questi, infatti, comincerà ad avere delle incomprensioni con ...