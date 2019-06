blogo

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Efu. Biancae Maurosi riconciliano nell’ultima puntata di Cartabianca proprio mentre vanno in onda i titoli di coda. “Una sorpresa per i telespettatori che tengono molto a questa presenza” annuncia la conduttrice che, inaspettatamente, si collega con lo scrittore, ospite fisso della trasmissione per un’intera stagione fino all’ormai celebre strappo di due settimane fa.“C’è stato un litigio, l’abbiamo raccontato – spiega la– era legato non solo alla birra, ma a un’intervista di cui mi sono molto dispiaciuta per alcune dichiarazioni. Però ci tenevamo a chiudere questa edizione avendo Mauropresente. Ha dato il suo contributo in questa trasmissione che è andata bene ed è cresciuta negli ascolti”.in: "Ho un, lo so". La conduttrice: "Il pubblico ci teneva" pubblicato su TVBlog.it ...

SerieTvserie : Berlinguer-Corona, pace in extremis: 'Ho un caratteraccio, lo so'. La conduttrice: 'Il pubblico ci teneva' - GTimossi : RT @Corriere: Salvini a Berlinguer: «Dov’è Corona?». E lei: «La birra non c’entra» - anari56 : @laltrodiego @chiossimanuela2 Se la Berlinguer pensa di invitare lui la prossima edizione al posto di Corona chiuderà bottega presto -