Belen Rodriguez è incinta? La verità di Stefano De Martino

Ci affidiamo al destino… Belen Rodriguez incinta? : Dopo il loro, tanto desiderato dai fa, ritorno in coppia per Belen Rodriguez e Stefano De Martino si è parlato di un figlio in arrivo. Sul web e su alcuni giornali infatti era uscita la notizia di una Belen, già mamma del piccolo Santiago, di nuovo incinta. I due certo sono ormai indivisibili e presto, dopo le rispettive esperienza di conduzione con “Colorado” e “Made in Sud”, saranno insieme anche sul piccolo schermo, prima con la notte ...

Belen Rodriguez incinta? Stefano De Martino scioglie ogni dubbio : Da quando sono tornati a fare coppia fissa, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono al centro di numerosissimi gossip che riguardano la loro vita privata. Vogliono risposarsi? Belen è incinta per dare un fratellino o sorellina al loro primogenito Santiago? A fare chiarezza è Stefano che, intervistato da Nuovo TV, come riporta il sito Gossipetv.com, dice come stanno le cose per quel che riguarda la presunta seconda gravidanza della sua dolce ...

Stefano smentisce con ironia la gravidanza della Rodriguez : 'Io e Belen non siamo incinti' : Da quando Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme, i pettegolezzi sulla coppia sono vari. In particolare nell'ultimo periodo c'è chi è convinto che i due coniugi stiano aspettando una bambina, che arriverà i primi mesi del 2020. A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato l'ex ballerino di Amici. Il 29enne attraverso una recente intervista rilasciata su ''Nuovo Tv'' ha parlato delle voci di gossip che lo vedono di nuovo ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino - il giallo della gravidanza : le parole del ballerino : “Per il momento Belen e io non siamo incinti. Ci stiamo lavorando, anche se siamo piuttosto fatalisti: non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino”. Lo dichiarato Stefano De Martino in un’intervista concessa a Nuovo Tv. Si rincorrono le voci di una nuova gravidanza della bella argenti

Ci stiamo lavorando ... Belen Rodriguez incinta di una bambina? : Ormai da settimane impazza il gossip su un secondo figlio in arrivo per la coppia Belen/De Martino: si mormora che la showgirl sarebbe incinta di una sorellina per Santiago. Cosa c'è di vero? Nulla, stando a quanto dice finalmente il conduttore e ballerino, che però conferma l'intenzione di avere un bebè: "Ci siamo lavorando". Il gossip su una presunta seconda gravidanza per la showgirl, che da qualche mese è tornata ufficialmente con ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino : momento hot al ristorante con l'amica che… - : Tra Belen e Diletta Leotta, dunque, è nata un'intesa speciale? Stella Dibenedetto, .ilsussidiario.net

Giulia De Lellis supportava la coppia Andrea Iannone e Belen Rodriguez : Giulia De Lellis, all'incirca un anno fa, commentava una foto che immortalava Andrea Iannone insieme alla sua ormai ex fiamma, Belen Rodriguez. Sui principali giornali di gossip e siti d'informazione, è stata riportata l'indiscrezione che vedrebbe Giulia De Lellis e Andrea Iannone protagonisti di una nuova love-story. Il flirt tra i due giovani sarebbe confermato da un gesto del pilota di Moto GP, che ha condiviso su Instagram ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Video - duetto d'amore : Elodie riprende tutto! : Belen Rodriguez e Stefano De Martino duettano ed Elodie Di Patrizi riprende tutto: scene d'amore e di vita quotidiana per la coppia

Dagospia su Diletta Leotta : 'La frequentazione con Monte c'è ed esce con Belen Rodriguez' : Da quando ha iniziato a circolare la notizia della rottura tra Diletta Leotta e Matteo Mammì, la ragazza è costantemente al centro del gossip per la sua vita sentimentale. L'unico flirt che le è stato attribuito fino ad oggi, è quello con Francesco Monte: nonostante la smentita della diretta interessata, i giornalisti di Dagospia sostengono che qualcosa di vero ci sia dietro a questa voce. La giornalista, comunque, condividerebbe molte sue ...

Stefano De Martino criticato come dj - Belen Rodriguez interviene : 'Lui sa fare tutto' : Da quando sono tornati insieme, Belen Rodriguez e Stefano De Martino non perdono occasione per dichiararsi amore anche sui social network. Negli ultimi mesi, infatti, sono tantissime le dediche che i due si sono scambiati su Instagram nonostante abbiano sempre detto di voler proteggere il loro rapporto dai media. L'altro giorno, a chi abbia osato criticare le prestazioni da dj che il napoletano fa da qualche tempo a questa parte, la showgirl ...

L'ex di Belen Rodriguez pubblica la prima foto con Giulia De Lellis : Andrea Iannone e Giulia De Lellis sono pronti per essere la coppia più chiacchierata dell'estate, nonostante i due continuino a negare di avere una liaison. Dopo i vari indizi sui social, il pilota della MotoGp ha pubblicato la prima foto di 'famiglia' con la sua Giulietta. Nei giorni scorsi numerosi indizi hanno portato ad una conclusione: L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e L'ex fidanzato di Belen Rodriguez si stanno frequentando. Al ...

Stefano sa fare tutto! La foto di Belen Rodriguez che ha incantato il web : È proprio amore fra Belen Rodriguez e Stefano De martino e lo dimostra l'ultima foto che è stata pubblicata sul profilo social della sexy showgirl. Sono una delle coppie più amate dei social e, da quando sono tornati insieme, sia Belen Rodriguez che Stefano de Martino, non smettono di incantare il mondo dei social con i loro scatti pieni d’amore. Anche l’ultimo che è stato postato dalla Rodriguez nella serata di ieri ha conquistato i ...