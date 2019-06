Battaglia | dopo figuraccia Piano Freddo non stupisce ritardo su quello per il caldo

romadailynews

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Roma – “la brutta figura del passato inverno sul, non possiamo stupirci deldi Roma Capitale suestivo contro il. Il bando relativo ai servizi di accoglienza notturna e diurna fino al 20 settembre per le persone senza dimora e’ stato pubblicato solo pochi giorni fa, mentre nessuna campagna di comunicazione e’ stata avviata per informare i cittadini anziani di convenzioni gratuite con centri sportivi e culturali o anche di numeri telefonici utili in caso di malore. Gli stessi centri anziani del resto interessano poco a Roma Capitale: in questi giorni anzi sono in fibrillazione per una proposta di delibera che ne sconvolgerebbe l’organizzazione e su cui nessuno del Campidoglio ha avviato un confronto. Le mancanze di Roma Capitale sono palesi. Questa dele’ l’ennesima e colpisce, come sempre, in ...

