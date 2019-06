Basket | Universiadi 2019 | i convocati dell’Italia per il raduno Due amichevoli con

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Sono confermati i 15 nomi che stanno partecipando alche porterà allea Napoli per quanto riguarda il. A Vigna di Valle, ichiamati da Andrea Paccariè, già allenatore della Luiss Roma (che milita in Serie B, ed è anche l’unica romana che si sta tenendo fuori da un vortice di scambi di titoli che coinvolge le società conterranee in terza serie). Questi sono i giocatori tra i quali verranno scelti i 12 facenti parte del gruppo che, dal 4 luglio, sarà in scena ad Avellino e Napoli: Eugenio Beretta Valerio Cucci Mattia Da Campo Victor Demetrio Daniele Fiorucci Francesco Gellera Malvolti Alessandro Grande Andrea Longobardi Bruno Mascolo Leonardo Marcon Alessandro Morgillo Federico Mussini Andrea Picarelli Gianpaolo Riccio Riccardo Visconti Mussini è il solo a militare in Serie A, mentre in quattro (Cucci, Visconti, Mascolo e Picarelli) hanno ...

