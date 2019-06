oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Deve compiere ancora 18 anni (lo farà il 21 settembre), maè già una delle speranze migliori del. Il giovane lanciatore ha attirato l’interesse dei, franchigia MLB che vanta due World Series vinte, una nel 1980 e l’altra nel 2008. Dopo che Daniele Di Monte ha riscosso l’attivo interesse dei Detroit Tigers, di cui ora fa parte, e il primo contratto professionistico di Matteo Bocchi con i Chicago Cubs (ha debuttato con il Team 2 della franchigia proprio pochi giorni fa), ecco arrivare un altrodall’altra parte dell’Oceano. Già protagonista a Verona in A2 e poi a Parma in A1 (anche in compagnia di suo fratello Mattia), ha diverse volte vestito le maglie delle Nazionali giovanili, con un futuro praticamente assicurato in quella maggiore. Poche, ma precise, le parole del diretto interessato al ...

OA_Sport : Baseball: Samuel Aldegheri firmato dai Philadelphia Phillies, è il terzo italiano nell’orbita MLB in pochi mesi -