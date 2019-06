Bambino di 10 anni muore mentre gioca a calcio nel parco | fatale un arresto cardiaco

Morto Bambino di due anni : si è sparato in testa con la pistola della nonna : L'ha trovata nella borsa della nonna. Ha premuto il grilletto ed è Morto. Aveva solamente due anni un bambino della Carolina del Sud Morto dopo essersi sparato alla testa con la pistola di...

Bari - tenta di rapire Bambino di 5 anni dall'auto del padre : arrestato 35enne senza fissa dimora : L'episodio in presenza del genitore, che ha bloccato le portiere della macchina e si è allontanato. I carabinieri hanno trovato l'aggressore, con precedenti penali e di origine indiana, ancora in evidente stato di agitazione

Mirabilandia : muore annegato un Bambino di 4 anni : Un pomeriggio da incubo quello vissuto oggi nel noto parco divertimento di Mirabilandia: un bambino di soli 4 anni è infatti morto annegato in una delle piscine del parco. Incubo a Mirabilandia: morto un bimbo La dinamica esatta della terribile tragedia accorsa oggi pomeriggio nel grande parco di Mirabilandia (vicino Ravenna) non è ancora chiara, anche perché sono immediatamente giunti sul posto del dramma le autorità competenti che stanno ...

Bambino di 4 anni muore annegato a Mirabilandia : Poco dopo le 15 di oggi un Bambino di 4 anni è annegato all'interno di Mirabeach, l'area acquatica di Mirabilandia, il parco divertimenti del Ravennate. Il bimbo, in base alle prime informazioni, è morto nonostante la disperata corsa in ospedale e il lungo tentativo di rianimazione. Le sue condizioni sarebbero apparse subito gravissime al personale del 118 intervenuto con ambulanza ed elisoccorso. I rilievi e le indagini in corso sono ...

Bambino di tre anni distrugge un’opera d’arte contemporanea : la famiglia dovrà pagare il (salato) conto : In molti penseranno alla celebre scena dell’episodio “Le vacanze intelligenti” nella quale Alberto Sordi e Anna Longhi vanno a visitare una mostra di arte contemporanea a Venezia. Il risultato è esilarante perché i due confondono le opere per altro, e non riescono proprio a “farsi una ragione” di alcune creazioni. La stessa cosa è capitata a Basilea: i tempi, certo, sono cambiati e infatti il protagonista è un ...

Bambino di 7 anni muore dopo un incidente : ferito il padre - giocatore di basket bolognese : Federico Dordei, un Bambino di soli sette anni, è morto ieri in seguito a un terribile incidente stradale avvenuto alle 11 e 30 a Pontecchio, frazione di Sasso Marconi, in provincia di Bologna. Il piccolo era a bordo di una Toyota Rav 4 che stava percorrendo la Nuova Porrettana; alla guida c'era il padre Luigi, 38 anni, quando per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti il suv si è scontrato prima contro il furgone di una ditta addetta alla ...