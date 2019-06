Away | The Survival Series | l' avventura ispirata ai documentari sulla natura si mostra in

eurogamer

(Di mercoledì 26 giugno 2019): Theè statoto per la prima volta all'evento PlayStation State of Play dello scorso mese e promette un'in stilestico in cui si gioca nei panni di uno scoiattolo volante. Ora lo sviluppatore Breaking Walls ha annunciato che saremo in grado di assumere il ruolo di altri animali e ha pubblicato un nuovo filmato di gameplay, riporta Videogamer.Il video, visibile qui sotto,alcune delle creature con le quali potremo giocare, tra cui rane, lucertole e ragni. C'è anche un faccia a faccia tra lo scoiattolo volante e uno scorpione dall'aspetto sgradevole.Oltre a questo nuovo filmato, Breaking Walls ha anche rivelato che punta a far uscire il gioco nel Q1 2020 su PlayStation 4 e PC e ha lanciato una campagna Kickstarter per aiutare lo sviluppo.Leggi altro...

