liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Venezia, 26 giu. (AdnKronos) - “Apprendiamo anche oggi che i cosiddetti ‘tutori dei cittadini e della democrazia’ hanno dileggiato ildeiin tema di. Fino a quando i cittadini dovranno sopportare il vostro non rispetto del? E’ noto a tutti che la procedura voluta dal Gover

TV7Benevento : Autonomia: Casali (CdV) al M5S, 'non rispettate il voto dei veneti'... - VeronaNews_net : Casali: 'M5S, fino a quando i Veneti dovranno sopportare il vostro non rispetto del voto sull'Autonomia?' –… - Consiglioveneto : Casali (CDV): 'M5S, fino a quando i Veneti dovranno sopportare il vostro non rispetto del voto sull'Autonomia?'… -