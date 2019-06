Austria 2019 | Ferrari e la voglia di Vettel di quella vittoria che manca

Sebastian Vettel F1 - GP Austria 2019 : “Questo tracciato è unico - mi piacerebbe vincere qui per la prima volta” : Mancano due giorni alla partenza ufficiale del weekend di gara del Gran Premio d’Austria 2019, ottavo round stagionale del Mondiale di Formula 1. C’è voglia di rivalsa in casa Ferrari dopo un fine settimana negativo in quel di Le Castellet, con un Sebastian Vettel che proverà in tutti i modi a centrare la prima vittoria stagionale al Red Bull Ring, tracciato sul quale il tedesco della Rossa non ha mai vinto in carriera. Il quattro ...

F1 - GP Austria 2019 : orari e programma del fine settimana. Palinsesto tv su Sky e TV8 : Dal 28 al 30 giugno andrà in scena al Red Bull Ring di Spielberg il weekend del Gran Premio d’Austria 2019, nona tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. Dopo otto vittorie consecutive della Mercedes, dominatrice assoluta del campionato e ormai involata verso il sesto titolo iridato di fila in entrambe le classifiche, il circus si trasferisce in Stiria su un tracciato molto rapido in cui i valori in campo potrebbero rivelarsi molto ...

GP Austria 2019 : l’anteprima Pirelli : A meno di una settimana dal GP al Paul Ricard, la F1 si sposta allo Spielberg, in Austria, sul tracciato più rapido in termini di tempi sul giro, per il primo back-to-back della stagione. Un giro del Red Bull Ring, infatti, si completa in poco più di un minuto. L’attuale record in qualifica è di […] L'articolo GP Austria 2019: l’anteprima Pirelli sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

Ascolti TV | Domenica 23 giugno 2019. I Music Awards 14.5% - Lontano da Te 9.1% - Austria-Germania Under 21 al 7.8% : Vanessa Incontrada, Francesco Gabbani e Carlo Conti Su Rai1 i Seat Music Awards hanno conquistato 2.562.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 Lontano da Te ha raccolto davanti al video 1.491.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 l’incontro di Under 21 Austria-Germania ha catturato l’attenzione di 1.399.000 spettatori (7.8%). Su Italia 1 Come ti spaccio la Famiglia ha intrattenuto 1.121.000 spettatori con il 6.5% ...

F1 - GP Austria 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo del fine settimana : Neanche il tempo di respirare che il Circus della F1 volge il proprio sguardo all’Austria, sede del nono round del Mondiale 2019. Sul tracciato di Spielberg, le monoposto torneranno ad esibirsi dopo il weekend francese a Le Castellet. Si è reduci dall’ennesima gara dominata dalle Mercedes, capaci di siglare la doppietta con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Per questo le Frecce d’Argento sono le naturali favorite per il ...

Calcio - Europei Under21 2019 : Germania-Austria 1-1 e Danimarca-Serbia 2-0. L’Italia resta ancora in vita : L’Italia tira un primo sospiro di sollievo: la Germania vince il Girone B degli Europei Under 21 di Calcio e raggiunge tra le semifinaliste (e alle Olimpiadi) la Spagna, mentre gli azzurrini tengono momentaneamente vive le speranze di staccare il pass come migliore seconda. Tutto dipenderà ora dall’esito di Francia-Romania di domani sera. Questa sera i tedeschi pareggiano per 1-1 con l’Austria, mentre la Danimarca batte 2-0 la ...

Toto Wolff F1 - GP Francia 2019 : “Il circuito migliore dell’anno per Mercedes - in Austria sarà battaglia con Ferrari. Voglio duelli gladiatori” : Le Mercedes hanno dominato il GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Le Frecce d’Argento hanno infilato l’ennesima doppietta stagionale, Lewis Hamilton ha giganteggiato dal primo all’ultimo giro imponendosi agevolmente davanti a Valtteri Bottas. Il britannico ha conquistato la quarta vittoria consecutiva e ha allungato in classifica generale nei confronti del suo compagno di squadra mentre le Ferrari sono state ...

F1 - GP Austria 2019 : programma - orari e tv. Si corre tra una settimana a Zeltweg : Il Mondiale di Formula Uno 2019 prosegue senza soluzioni di continuità. Dopo il Gran Premio di Francia di questa settimana a Le Castellet, infatti, il Circus si sposta sulle montagne della Stiria, per il Gran Premio di Austria di Zeltweg. Si annuncia grande battaglia sulla pista Austriaca con i suoi lunghi rettilinei raccordati da curve complicate, il terreno di caccia ideale per la Ferrari? Un anno fa vinse Max Verstappen, mentre le due ...

Calcio - Europei Under21 2019 : la Germania vuole blindare il primo posto - ma attenzione all’Austria : Dopo lo scoppiettante finale del Girone A (quello dell’Italia) di ieri sera, oggi tocca al secondo raggruppamento eleggere la prima in classifica per quanto riguarda il Girone B dei campionati Europei 2019 di Calcio riservati alle formazioni Under 21. Nel raggruppamento in questione andranno in scena due match entrambi importanti. Alle ore 21.00 allo stadio Nereo Rocco di Trieste, saranno di fronte Danimarca e Serbia, mentre in ...

Germania-Austria - Europei Under21 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Si appresta alla conclusione il Girone B per gli Europei under 21 di calcio. Allo Stadio Friuli di Udine va in scena il match tra Germania ed Austria, che difficilmente rivelerà sorprese: i teutonici sono in testa al raggruppamento e fino ad ora stanno dominando in lungo e in largo. Per loro lo scettro di detentori del titolo ed anche la voglia di confermarsi. Andiamo a scoprire il programma della sfida e come seguirla in TV, oltre alle ...

Risultati Europei Under 21 2019/ Diretta gol e classifiche : Danimarca batte Austria! : Risultati Europei Under 21 2019: classifiche dei gironi, Diretta gol live delle partite in programma oggi, giovedì 20 giugno. Torna in campo il girone B.

Calcio - Europei Under21 2019 : Danimarca-Austria 3-1. Baumgartner sbaglia un rigore - Maehle trascina i suoi : Nella prima gara della seconda giornata del Girone B degli Europei Under 21 la Danimarca, sconfitta all’esordio dalla Germania, batte per 3-1 l’Austria, che invece a sorpresa aveva sconfitto la Serbia nel primo turno. I mittelEuropei posso recriminare per un Calcio di rigore fallito quando il punteggio era in parità. Nel primo tempo parte meglio la compagine danese, che al 27′ del primo tempo colpisce il palo con Skov Olsen, ma ...

LIVE Danimarca-Austria 1-1 Under21 - Europei 2019 in DIRETTA : Wild prende una traversa e sfiora il gol del raddoppio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67′ Il baricentro dell’Austria è estremamente basso in questa fase. 65′ Arriva la prima ammonizione della partita: cartellino giallo per Skov, che ha commesso fallo su Ingolitsch. 64′ L’arbitro è costretto a richiamare continuamente i giocatori! 63′ Fallo di Ingolitsch, Rasmussen batterà la punizione. 61′ Wild!!!!! Gran colpo di testa su calcio ...