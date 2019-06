Atletica | Coppa Europa 10000 metri 2019 | i convocati dell’Italia | spiccano Yeman Crippa e

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana dileggera, ha diramato le convocazioni per ladeiche si disputerà sabato 6 luglio a Londra (Gran Bretagna) nel contesto della Night of the 10,000 m PBs presso il Parliament Hill Athletics Track. Saranno presenti 12 azzurri (6 uomini e 6 donne),in particolar, bronzo europeo di specialità e terzo lo scorso anno in questa kermesse, e Sara Dossena, terza italiana di sempre nella Maratona. Cercheranno di distinguersi anche Daniele Meucci e Giovanna Epis, debuttto in Nazionale per Said El Otmani, Italo Quazzola, Maria Chiara Cascavilla, Rebecca Lonedo.ITALIALorenzo Dini Said El Otmani Daniele Meucci Italo Quazzola Marco Salami Maria Chiara Cascavilla Sara Dossena Giovanna Epis Rebecca Lonedo Isabel Mattuzzi Valeria ...

