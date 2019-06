Assunzioni a luglio per Telefono Azzurro | Save The Children | Lega del Filo d' oro e AiBi

Blastingnews

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Sono in atto nuove offerte di lavoro da parte di diverse aziende come ilThedeld'oro e Ai.Bi. Amici dei Bambini, con lo scopo di assumere ulteriori figure professionali in veste di educatori, psicologi, assistenti sociali, pedagogisti, avvocati, contabili e ingegneri, da collocare in varie sedi situate sul territorio italiano ed estero. Posizioni aperte aIlricerca nuovo personale esperto con la nomina di addetto/a alle relazioni istituzionali, childline operator, communication specialist, euro-project manager, fundraiser senior e head of ICT, da assegnare presso le sedi di lavoro di Roma, Milano, Modena e con la disponibilità a viaggiare in Italia e all'estero. I presunti candidati devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti: laurea; lauree umanistiche e in campo sociale; laurea in ...

