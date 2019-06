Ascolti TV | Martedì 25 giugno 2019 The Resident vince con il 15 4% | Rosy Abate 11 6%

Ascolti tv martedì 25 giugno 2019 : Prime Time Su Rai 1 The Resident ha registrato un netto di 2.724.000 telespettatori, share 15,4%. Su Rai 2 Woodstock - Rita racconta ha registrato 355.000 telespettatori, share 2,4%. Su Rai 3 #Cartabianca, ultima puntata, ha registrato 1.142.000 telespettatori, share 6,5%. Su Canale 5 Rosy Abate ha registrato un netto di 2.121.000 telespettatori, share 11,6%. Su Italia 1 Il film Transformers - La vendetta del caduto ha registrato ...

Ascolti Tv Martedì 25 giugno - flop sonoro per Rita Pavone 2.4% - bene The Resident 15.4% - la replica di Rosy Abate 11.6% : Ascolti Tv Martedì 25 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)The Resident 1a Tv Free – Rai 1 – 2.72 milioni e 15.4%Rosy Abate (replica) – Canale 5 – 2.12 milioni e 11.6%CartaBianca – Rai 3 – 1.14 milioni e 6.5%Transformers La vendetta del caduto – Italia 1 – 1.009 milioni e 6%Freedom – Rete 4 – 1.08 milioni e 6.1%L’Aria che tira speciale – La7 – ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 18 giugno : 6.5 milioni per la Nazionale femminile : È boom su Rai 1 per la partita del mondiale Italia-Brasile che ha visto coinvolta la Nazionale femminile seguita nel prime time del 18 giugno da 6.525.000 telespettatori con il 29,3% di share. Sui canali Sky la Nazionale femminile ha coinvolto altri 797.000 spettatori con il 3,57% di share, tra Sky Sport Uno e Sky Sport serie A. Ascolti tv prime time Al secondo posto tra le reti generaliste, dopo la partita di Rai1, si piazza ‘La Scuola ...

Ascolti TV | Martedì 18 giugno 2019. Boom per la Nazionale Femminile (29.3%) - La Scuola più bella del Mondo 10.3%. Io e Te 10% - La Vita in Diretta Estate 15.6% : Italia-Brasile (da Facebook) Su Rai1 il match Italia-Brasile, utile per il Campionato Mondiale Femminile Francia 2019, ha conquistato 6.525.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Canale 5 La Scuola più bella del Mondo ha raccolto davanti al video 2.213.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Love is all you need ha interessato 1.444.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Transformers ha catturato l’attenzione di ...

Ascolti tv - auditel martedì 18 giugno vince il film Appuntamento al Parco : Ascolti tv, prime time Con quasi tre milioni di telespettatori il film di Rai1 Appuntamento al Parco non solo riesce a dare la vittoria sul fronte degli Ascolti a viale Mazzini, ma anche a realizzare per il periodo estivo un risultato più che dignitoso. Nel dettaglio la pellicola tratta da una storia vera con la straordinaria Diane Keaton è stato visto da 2.974.000 telespettatori pari al 14,6% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con ...

Ascolti tv - dati Auditel Martedì 11 giugno : vince Italia – Bosnia - oltre 7.4 milioni per la Nazionale : Sono stati 7 milioni 453mila, con uno share del 32,6%, i telespettatori che hanno seguito l’11 giugno in prima serata su Rai1 il match Italia-Bosnia. Il secondo tempo, in particolare, ha sfiorato gli 8 milioni: per gli azzurri si tratta del secondo miglior risultato, in termini di Ascolti, da quando il ct è Mancini, dopo gli 8,5 milioni di Italia-Portogallo di Nations League, il 14 ottobre dell’anno scorso. Ascolti tv prime ...