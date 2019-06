Ascolti tv | dati Auditel martedì 25 giugno con il successo della Nazionale femminile

Ascolti tv - l'auditel da oggi rileva i dati anche sui device digitali : l'auditel da oggi renderà pubblici anche gli Ascolti tv sui device digitali, con nuovo sistema di raccolta censuario che misura non solo performance

Ascolti tv - dati auditel lunedì 24 giugno - esordio fotonico per Temptation Island : Ascolti tv, prime time esordio con il botto, anzi fotonico per citare appunto il docu-reality di Canale 5 per Temptation Island che con la prima puntata della nuova stagione fa segnare 3.546.000 telespettatori e uno share del 22,24%. Un successo vero e proprio che relega al secondo posto il film di Rai1 con Susan Sarandon, The Meddler, visto da 2.536.000 telespettatori e uno share del 12,69%. Terzo posto per Rai2 con la partita degli Europei ...

Ascolti tv - dati auditel domenica 23 giugno con la vittoria dei Music Awards 2019 : Ascolti tv, prime time La coppia Carlo Conti e Vanessa Incontrada dall’Arena di Verona con terza parte dei Music Awards 2019, i premi della Musica italiana, ha ottenuto la vittoria della prima serata televisiva. Lo show trasmesso su Rai1 è stato visto da 2 milioni 562mila spettatori con uno share del 14,5%. Sui social oltre 116mila interazioni per il programma, in vetta ai commenti. Nella stessa fascia la fiction Lontano da te con Megan ...

Ascolti TV | Sabato 22 giugno 2019. Under 21 al 28.9% - Ciao Darwin 13.4%. Kilimangiaro si ferma al 4.1%. Dati settimana : Rai1 15.9% – Canale 5 14.4% : Paolo Bonolis e Luca Laurenti Nella serata di ieri, Sabato 22 giugno 2019, su Rai1 la partita Italia-Belgio, valevole per i campionati europei Under 21, ha conquistato 5.057.000 spettatori pari al 28.9% di share. Su Canale 5 la replica di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione ha raccolto davanti al video 2.065.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 per il ciclo Nel Segno del Giallo Lei Non è Tua Figlia ha interessato 1.179.000 spettatori pari ...

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 20 giugno : la finale di All Together Now vince su Don Matteo 11 : Chiude vincendo gli Ascolti di prima serata ‘All Together Now’, la cui ultima puntata su Canale 5 ha ottenuto 2.710.000 telespettatori e il 19.12% di share risultando il programma più visto del prime time. Ascolti tv prime time Al secondo posto la replica su Rai1 di ‘Don Matteo 11’ che ha registrato nel primo episodio 2.612.000 telespettatori e il 13.02% di share e nel secondo 2.220.000 spettatori e il 14.02%. Terzo ...

Ascolti tv - dati auditel mercoledì 19 giugno in 6 milioni per la nazionale Under 21 : Ascolti tv, prime time La sfida contro la Polonia della nazionale italiana Under 21 – persa dagli azzurrini per 1-0 – è stata una vittoria negli Ascolti per Rai1 che ha ottenuto uno share del 27,3% e 6.002.000 spettatori. Al secondo posto, su Canale 5, l’ultima puntata stagionale di Live – Non è la D’Urso, che ha fatto segnare 2.620.000 spettatori e il 18.3% di share. Terzo piazzamente su Rai3 per Chi l’ha ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 18 giugno : 6.5 milioni per la Nazionale femminile : È boom su Rai 1 per la partita del mondiale Italia-Brasile che ha visto coinvolta la Nazionale femminile seguita nel prime time del 18 giugno da 6.525.000 telespettatori con il 29,3% di share. Sui canali Sky la Nazionale femminile ha coinvolto altri 797.000 spettatori con il 3,57% di share, tra Sky Sport Uno e Sky Sport serie A. Ascolti tv prime time Al secondo posto tra le reti generaliste, dopo la partita di Rai1, si piazza ‘La Scuola ...

Ascolti Poletti-Bisti e Marangoni : i dati del mattino estivo di Rai1 : Unomattina Estate, Ascolti 17 giugno: l’auditel di Valentina Bisti e Roberto Poletti È andata in onda ieri, lunedì 17 giugno, la prima puntata di Unomattina Estate. Il contenitore mattutino estivo, condotto da Valentina Bisti e Riccardo Poletti, ha realizzato i seguenti Ascolti: 913 mila telespettatori e il 18.41% di share. Un ottimo risultato, al debutto, per la versione estiva di Unomattina che vede alla conduzione anche ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 16 giugno : oltre 5.6 milioni per Italia – Spagna : Vittoria netta nella prima serata del 16 giugno per l’incontro Under 21 Italia-Spagna, trasmesso da Rai1, che ha conquistato 5.660.000 telespettatori e il 29.4% di share. Al secondo posto, su Canale 5, ‘Lontano da Te‘ con 1.656.000 telespettatori e l’8.9% di share. Ascolti tv prime time Terzo piazzamento, su Rai3, per ‘Report’ con 1.321.000 spettatori e il 6.8% di share. A seguire, tra gli altri Ascolti del ...

Ascolti tv - i dati Auditel incoronano la Ballata per Genova : Successo venerdì 14 giugno per Ballata per Genova, l’evento di Rai1 in omaggio alla città ferita dal crollo del ponte Morandi. Lo spettacolo, condotto da Amadeus, Antonella Clerici, Luca e Paolo e Lorella Cuccarini con la partecipazione di tanti artisti italiani, ha vinto la prima serata con il 18.5% di share e 3 milioni 164mila spettatori, battendo nettamente il film di Canale 5 La battaglia di Hacksaw Ridge (1 milione 471mila con ...

Ascolti tv - dati auditel venerdì 14 giugno All Together Now batte Don Matteo : Ascolti tv, prime time La semifinale di All Together Now ha vinto la gara degli Ascolti riuscendo persino a superare la replica di Don Matteo. Lo show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker con J-Ax ha ottenuto una media di 2 milioni 580mila spettatori pari al 16.27%,. Su Rai1 i primi due episodi, in replica, della serie Don Matteo 11 hanno fatto segnare 2 milioni 433mila con il 13.4%. Da segnalare, su Rai2, il risultato della serata evento ...

Mediaset gode - la D'Urso non scuce un euro alla Prati e trionfa. Ascolti - dati clamorosi : "Picchi del 31%" : È stata costretta a mandare a casa Pamela Prati all'ultimo minuto, ma per Barbara D'Urso è arrivato comunque il premio degli Ascolti. La tredicesima puntata di Live - Non è la D'Urso, orfana della Prati a causa della richiesta di migliaia di euro avanzata per partecipare in studio ma arricchita dall

Ascolti tv - dati Auditel Mercoledì 12 giugno : Live non è la d’Urso vince anche senza Pamela Prati : anche senza Pamela Prati, assente benché fosse stata annunciata come ospite, ‘Live – Non è la D’Urso‘ su Canale 5 conquista la prima serata del 12 giugno con 2.876.000 telespettatori e il 19,36% di share. Ascolti tv prime time Il film di Rai1, ‘Un matrimonio da favola‘, ha ottenuto 2.568.000 telespettatori e uno share del 12,16%, seguito da Rai3 che con ‘Chi l’ha visto?’ ha totalizzato ...

Ascolti tv - dati Auditel Martedì 11 giugno : vince Italia – Bosnia - oltre 7.4 milioni per la Nazionale : Sono stati 7 milioni 453mila, con uno share del 32,6%, i telespettatori che hanno seguito l’11 giugno in prima serata su Rai1 il match Italia-Bosnia. Il secondo tempo, in particolare, ha sfiorato gli 8 milioni: per gli azzurri si tratta del secondo miglior risultato, in termini di Ascolti, da quando il ct è Mancini, dopo gli 8,5 milioni di Italia-Portogallo di Nations League, il 14 ottobre dell’anno scorso. Ascolti tv prime ...