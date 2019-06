Ascolti tv 25 giugno 2019 | The Resident conquista la prima serata

Ascolti tv martedì 25 giugno 2019 : Prime Time Su Rai 1 The Resident ha registrato un netto di 2.724.000 telespettatori, share 15,4%. Su Rai 2 Woodstock - Rita racconta ha registrato 355.000 telespettatori, share 2,4%. Su Rai 3 #Cartabianca, ultima puntata, ha registrato 1.142.000 telespettatori, share 6,5%. Su Canale 5 Rosy Abate ha registrato un netto di 2.121.000 telespettatori, share 11,6%. Su Italia 1 Il film Transformers - La vendetta del caduto ha registrato ...

Ascolti Tv Martedì 25 giugno - flop sonoro per Rita Pavone 2.4% - bene The Resident 15.4% - la replica di Rosy Abate 11.6% : Ascolti Tv Martedì 25 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)The Resident 1a Tv Free – Rai 1 – 2.72 milioni e 15.4%Rosy Abate (replica) – Canale 5 – 2.12 milioni e 11.6%CartaBianca – Rai 3 – 1.14 milioni e 6.5%Transformers La vendetta del caduto – Italia 1 – 1.009 milioni e 6%Freedom – Rete 4 – 1.08 milioni e 6.1%L’Aria che tira speciale – La7 – ...

Ascolti TV | Martedì 25 giugno 2019. The Resident vince con il 15.4% - Rosy Abate 11.6%. Floppa la Pavone su Woodstock (2.4%). Ancora boom per la Nazionale Femminile (30.8%) : The Resident Nella serata di ieri, Martedì 25 giugno 2019, su Rai1 il primo appuntamento con la serie The Resident ha conquistato 2.724.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 Rosy Abate – La Serie in replica ha raccolto davanti al video 2.121.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Rai2 lo speciale Woodstock, Rita racconta ha interessato 355.000 spettatori pari al 2.4% di share. Su Italia 1 Transformers – La vendetta ...

Ascolti TV | Martedì 25 giugno 2019 : The Resident Nella serata di ieri, Martedì 25 giugno 2019, su Rai1 il primo appuntamento con la serie The Resident ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Rosy Abate – La Serie in replica ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 lo speciale Woodstock, Rita racconta ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Transformers – La vendetta del caduto ha intrattenuto .000 ...

Ascolti Tv Martedì 25 giugno - The Resident - la replica di Rosy Abate e la Woodstock di Rita Pavone : Ascolti Tv Martedì 25 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Rosy Abate (replica) – Canale 5 – milioni e %The Resident 1a Tv Free – Rai 1 – milioni e %Woodstock, Rita Racconta – Rai 2 – milioni e %CartaBianca – Rai 3 – mila e %L’Aria che tira speciale – La7 – mila e %Transformers La vendetta del caduto – Italia 1 – milioni e %Freedom – Rete ...

Ascolti tv - dati auditel lunedì 24 giugno - esordio fotonico per Temptation Island : Ascolti tv, prime time esordio con il botto, anzi fotonico per citare appunto il docu-reality di Canale 5 per Temptation Island che con la prima puntata della nuova stagione fa segnare 3.546.000 telespettatori e uno share del 22,24%. Un successo vero e proprio che relega al secondo posto il film di Rai1 con Susan Sarandon, The Meddler, visto da 2.536.000 telespettatori e uno share del 12,69%. Terzo posto per Rai2 con la partita degli Europei ...

Ascolti tv 24 giugno 2019 : Temptation Island parte con il botto : Ascolti tv lunedì 24 giugno 2019: Temptation Island parte con il botto Tutti aspettavano l’inizio della nuova edizione di Temptation Island. Ieri, lunedì 24 giugno, abbiamo seguito le peripezie dei fidanzati e delle fidanzate nei rispettivi villaggi in Sardegna. In una cornice da sogno sono stati già tanti i colpi di scena: tra falò rifiutati e […] L'articolo Ascolti tv 24 giugno 2019: Temptation Island parte con il botto proviene da ...

Ascolti Tv Lunedì 24 giugno - l’esordio di Temptation Island su Canale 5 22.4% : Ascolti Tv Lunedì 24 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Temptation Island – Canale 5 – 3.546 milioni e 22.4% (21:30 – 00:52)The Meddler – Rai 1 – 2.53 milioni e 12.96Francia Romania U.21 – Rai 2 – 2.41 milioni e 11.62%22 minutes – Italia 1 – 1.03 milioni e 4.94%Prima dell’Alba La Rampa – Rai 3 – 814 mila e 3.95%Quarta Repubblica – Rete 4 ...

Ascolti tv lunedì 24 giugno 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film The Meddler ha registrato 2.536.000 telespettatori, share 12.7%. Su Rai 2 Francia - Romania, Europei 2019 U21, ha registrato un netto di 2.412.000 telespettatori, share 11.6%. Su Rai 3 Prima dell'alba - La Rampa ha registrato 814.000 telespettatori, share 3.9%. Su Canale 5 Temptation Island, prima puntata, ha registrato 3.546.000 telespettatori, share 22.2%. Su Italia 1 Il film 22 Minutes ha registrato ...

Ascolti TV | Lunedì 24 giugno 2019. Parte bene Temptation Island (22.24%) : Tentatori di Temptation Island Nella serata di ieri, Lunedì 24 giugno 2019, su Rai1 il film The Meddler – Un’inguaribile ottimista ha conquistato 2.536.000 spettatori pari al 12.69% di share. Su Canale 5- dalle 21.30 alle 0.52 - la prima puntata di Temptation Island 6 ha raccolto davanti al video 3.546.000 spettatori pari al 22.24% di share (Buonanotte di 3 minuti: 1.175.000 – 19.25%; qui i dati dell’esordio dello scorso anno). Su ...

Ascolti TV | Lunedì 24 giugno 2019 : Tentatori di Temptation Island Nella serata di ieri, Lunedì 24 giugno 2019, su Rai1 il film The Meddler – Un’inguaribile ottimista ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la prima puntata di Temptation Island 6 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share (qui i dati dell’esordio dello scorso anno). Su Rai2 l’incontro di calcio Francia-Romania, valevole per i Campionati Europei Under 21, ha ...

Ascolti Tv Lunedì 24 giugno - l’esordio di Temptation Island su Canale 5 : Ascolti Tv Lunedì 24 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Temptation Island – Canale 5 – milioni e %The Meddler – Rai 1 – milioni e %Francia Romania U.21 – Rai 2 – milioni e %22 minutes – Italia 1 – milioni e %Prima dell’Alba La Rampa – Rai 3 – mila e %Quarta Repubblica – Rete 4 – mila e %Killing Michael Jackson – Nove – mila e ...

Ascolti tv - dati auditel domenica 23 giugno con la vittoria dei Music Awards 2019 : Ascolti tv, prime time La coppia Carlo Conti e Vanessa Incontrada dall’Arena di Verona con terza parte dei Music Awards 2019, i premi della Musica italiana, ha ottenuto la vittoria della prima serata televisiva. Lo show trasmesso su Rai1 è stato visto da 2 milioni 562mila spettatori con uno share del 14,5%. Sui social oltre 116mila interazioni per il programma, in vetta ai commenti. Nella stessa fascia la fiction Lontano da te con Megan ...

Ascolti TV | Domenica 23 giugno 2019. I Music Awards 14.5% - Lontano da Te 9.1% - Austria-Germania Under 21 al 7.8% : Vanessa Incontrada, Francesco Gabbani e Carlo Conti Su Rai1 i Seat Music Awards hanno conquistato 2.562.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 Lontano da Te ha raccolto davanti al video 1.491.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 l’incontro di Under 21 Austria-Germania ha catturato l’attenzione di 1.399.000 spettatori (7.8%). Su Italia 1 Come ti spaccio la Famiglia ha intrattenuto 1.121.000 spettatori con il 6.5% ...