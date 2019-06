Armi all’Arabia Saudita | ok della Camera alla mozione Lega-M5s per chiedere lo stop

Armi all’Arabia Saudita - mozione Lega-M5s per chiedere lo stop all’export di bombe verso Riyad ed Emirati : La maggioranza Lega-M5s alla Camera ha chiesto al governo di “sospendere le esportazioni di bombe d’aereo, missili e la loro componentistica che possono essere utilizzati per colpire la popolazione civile verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sino a quando non vi saranno sviluppi concreti nel processo di pace con lo Yemen“. La mozione , presentata dai due gruppi politici e che dovrebbe essere votata a Montecitorio nei ...

Armi all’Arabia Saudita - Farnesina : “No nuove autorizzazioni per la vendita di bombe utilizzabili contro civili” in Yemen : “Non sono state autorizzate vendite di bombe e missili che possano essere utilizzate per colpire la popolazione civile” in Yemen. Così il ministero degli Esteri risponde, in una lettera inviata a Ilfattoquotidiano.it, al blog del senatore del Movimento 5 Stelle, Gianluca Ferrara, in cui si chiedeva al ministro Enzo Moavero Milanesi una risposta all’interrogazione depositata al Senato “oltre un mese fa” in cui il M5s ...