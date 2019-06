(Di mercoledì 26 giugno 2019) Un gruppo di ragazzi avrebbe appiccato lecamicetta di una 57enne malata di Alzheimer che camminava con il marito nei pressi della"Gelato al cioccolato" dia Ponticino. Lesarebbero state provocate da un accendino. Indagini in corso, anche se non ci sono conseguenze gravi per la donna. La solidarietà del cantante: "Famiglia esemplare. Speriamo che il responsabile sia identificato".