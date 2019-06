ArcelorMittal | Senza immunità penale l' ex Ilva chiude a settembre

huffingtonpost

(Di mercoledì 26 giugno 2019)manda un ultimatum al governo: si cambi la norma sull’immunità, oppure diranno addio allo stabilimento tarantino. Lo ha detto l’ad della cordata per l’Europa, Geert Van Poelvoorde, che ha spiegato: “In asdi una soluzione al problema della protezione legale, l’ex stabilimentodi Tarantorà il 6, quando entrerà in vigore la legge che ha abolito l’immunità”.Ieri, 25 giugno, i sindacati avevano chiesto a Di Maio un incontro urgente e il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, aveva lanciato un monito: “C’è il rischio che Mittal lasci”. E le parole dell’ad sembrano confermare questa eventualità: “Il Governo continua a dirci di non preoccuparci, che troverà una soluzione, ma finora non c’è niente. Quindi il ...

