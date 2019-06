Apple Watch | ci sarà la fotocamera nei nuovi cinturini

Come sbloccare il Mac con Apple Watch : L’; Apple Watch non è utile soltanto per monitorare la forma fisica o per utilizzare Apple Pay: se hai un Mac, puoi anche utilizzare la funzione di accesso automatico. La funzione (che richiede almeno macOS Sierra e WatchOS 3 o successivo) ti consente di accoppiare il tuo Watch al tuo Mac; una volta fatto, puoi sbloccare automaticamente il tuo computer semplicemente mettendoti di fronte, senza password. Prima di cominciare Prima di ...

Trucchi Apple Watch da conoscere : L’ormai noto smartWatch di casa Apple è fra i migliori del suo genere; nonostante quest’ultimo sia fra i più venduti ed utilizzati, esistono diversi Trucchi per Apple Watch di cui non tutti sono a conoscenza. leggi di più...

Con watchOS 6 l’Apple Watch diventa un centro di controllo completo per la salute : Gli annunci di Apple alla conferenza mondiale degli sviluppatori sono stati talmente tanti che in un primo momento alcuni dettagli sono passati in secondo piano. Ieri abbiamo approfondito le novità sulla gestione della batteria degli iPhone, oggi ci occupiamo di WatchOS 6, la nuova versione del sistema operativo per gli Apple Watch, che trasformerà lo smartWatch in un centro di controllo completo per la salute. Più che i memo vocali e ...

Apple - verso la WWDC 2019 : il futuro di iPhone - iPad - Watch e Mac : Il 3 giugno Repubblica seguirà il keynote di apertura della Worldwide developer conference della Mela, l'appuntamento annuale con le novità per i sistemi operativi. Con qualche possibile sorpresa

eBay : -50% su Smartphone - Console - Fotocamere - Smartwatch ed Apple Ricondizionati! : Il noto e-commerce eBay non poteva di certo mancare all’appello tra i migliori store in grado di offrire offerte e promozioni davvero appetibili. Ecco dunque raccolte per voi tutte le offerte valide questa settimana. (Nota Bene: leggi di più...

Modificare la vista delle applicazione su Apple Watch : Come ben saprete, Apple Watch è lo smartWatch più popolare e venduto al mondo. Ciò ovviamente è dovuto al fatto che le sue funzioni sono oggettivamente superiori a qualsiasi altro dispositivo concorrente dello stesso genere. leggi di più...

Apple Watch 2 guasto? Potresti ricevere il modello successivo : Gli Apple Watch di seconda serie inviati in assistenza, potrebbero essere rimpiazzati con un modello più recente (serie 3). È MacRumors a pubblicare la notizia secondo il quale, un documento segreto distribuito internamente agli Apple Store ed AASP (Apple Authorized Service Providers), annuncerebbe una temporanea indisponibilità di ricambi utili per consentire le riparazioni degli Apple Watch Series 2 – in particolare quelli con cassa in ...

Il mercato degli smartwatch cresce del 48% - Apple rimane in testa : 'Il mercato degli smartwatch è destinato a una crescita sostenuta nel futuro in coerenza con il trend che vede crescere in tutti i paesi sviluppati l'attenzione per sport, fitness e stili di vita ...