Antonio Stano | morto a Manduria dopo le torture | scattano altri nove arresti

Manduria - nuovi video "banda degli orfanelli"/ Antonio Stano non è l'unica vittima : Manduria, spuntano nuovi video della "banda degli orfanelli": Antonio Stano non è l'unica vittima della baby gang. E c'è il filone su Cosimo Mandurino...

Manduria - caso Antonio Stano : ci sarebbero altri quattro ragazzini indagati : Gli inquirenti continuano a tenere alta l'attenzione sul delicato e complesso caso sfociato nella morte del 66enne Antonio Cosimo Stano, originario di Manduria, nel tarantino. Il pensionato per anni è stato brutalmente picchiato e torturato in casa sua da una baby-gang del posto, composta da almeno 14 ragazzini. Nelle ultime ore è emersa una notizia secondo cui ci sarebbero altri quattro giovani indagati per la morte dell'uomo che aveva anche ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : il caso di Antonio Stano e la scomparsa di Serena Zicca : Federica Sciarelli si occuperà degli aggiornamenti sul caso di Antonio Stano e della scomparsa della 24enne Serena Zicca.

Il video dell'aggressione ad Antonio Stano e i commenti violenti : La Polizia di Stato pubblica i video dell'aggressione di Antonio Stano, 66enne disabile ucciso a Manduria da una baby-gang, ricevendo commenti carichi di odio e violenza da parte dei lettori. Perché non riusciamo a rendere l'informazione uno strumento per migliorare la società, anziché una gogna mediatica?

Manduria - caso Antonio Stano - la madre di uno dei ragazzi : 'Mio figlio ha bisogno di me' : Sono tante le sfaccettature della vicenda di Manduria, cittadina del tarantino, che ha visto coinvolto Antonio Cosimo Stano, il 66enne che è stato brutalmente picchiato e seviziato da una baby gang composta da 14 ragazzini, dodici dei quali minorenni. Con il passare dei giorni si stanno aggiungendo tantissimi altri tasselli attorno a questa orribile storia. Nelle scorse ore infatti è emersa la notizia che la vittima aveva già raccontato tutto ...

Antonio Stano UCCISO DAI BULLI : 8 IN CARCERE/ Manduria - "pestaggi sincronizzati" : ANTONIO STANO, il 66enne UCCISO dai BULLI: CARCERE confermato per gli otto ragazzi fermati lo scorso 30 aprile. Pestaggi 'sincronizzati'.

Manduria - il giudice sul caso di Antonio Stano : 'Genitori incapaci di educare i figli' : Sono durissime le parole riservate dal gip del Tribunale ordinario di Taranto, Rita Romano, nei confronti della cosiddetta "banda degli orfanelli", la baby gang composta da 14 ragazzini che hanno seviziato e torturato nella sua abitazione di Manduria il 66enne Antonio Cosimo Stano, un pensionato. L'uomo, a causa dei traumi subiti, è morto il 23 aprile scorso dopo 18 giorni di agonia presso l'ospedale locale. Secondo il gip il dramma si è ...

Manduria - in carcere anche i 6 minorenni della violenza ad Antonio Stano : Sono tutti in carcere gli otto ragazzi accusati delle aggressioni al pensionato sessantaseienne di Manduria, Antonio Stano, morto il 23 aprile. Secondo le giudici che hanno esaminato i casi dei sei minorenni e dei due maggiorenni «i nuclei familiari degli indagati hanno dato prova di incapacità a controllare ed educare i giovani». Le gip Paola Morelli e Rita Romano hanno accolto le richieste della procuratrice Pina Montanaro e del pm Remo ...

Antonio Stano - morto dopo le botte della baby gang : tutti in carcere : Firmata una ordinanza di custodia cautelare in carcere per i sei minori. Venerdì mattina confermato il carcere anche per i...

Antonio Stano picchiato a morte - i giovani 'molto provati' al gip : 'Siamo dispiaciuti' : Sono apparsi 'molto provati', avevano gli occhi 'gonfi di lacrime' e hanno risposto tutti alle domande dei gip , riconoscendosi nei video acquisiti dagli inquirenti e circostanziando il loro ruolo. I ...

La Meloni depone fiori per Antonio Stano : "FdI presenterà legge contro il bullismo" : 'Oggi sono stata a Manduria per portare un mazzo di fiori davanti casa di Antonio, 66enne seviziato e torturato da una baby gang e poi tragicamente morto. Fratelli d'Italia sta depositando in questi ...

La Meloni depone fiori per Antonio Stano : 'FdI presenterà legge contro il bullismo' : 'Oggi sono stata a Manduria per portare un mazzo di fiori davanti casa di Antonio, 66enne seviziato e torturato da una baby gang e poi tragicamente morto. Fratelli d'Italia sta depositando in questi ...

Manduria - i vicini di Antonio Stano respingono le accuse : 'Abbiamo fatto di tutto per lui' : La cittadina di Manduria, nel tarantino, è stata travolta da un vero tsunami, destinato a non placarsi nell'immediato. Come ben si sa, negli scorsi giorni è balzata agli onori della cronaca la notizia di un 66enne del posto, Antonio Cosimo Stano, che sarebbe stato torturato in casa sua da una baby gang composta da 14 ragazzini. L'uomo è deceduto dopo 18 giorni in ospedale. Era stato trovato circa due settimane fa dalla polizia in casa, legato ...

Manduria - Antonio Stano ucciso da baby gang/ Leda Bertè "mancanza di umanità" : Antonio Stano, il pensionato 66enne ucciso da una baby gang a Manduria. Procura 'tanti sapevano', le reazioni dopo la vicenda choc.