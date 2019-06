Anticipazioni Riviera | spoiler seconda puntata e riassunto prima

lanostratv

(Di mercoledì 26 giugno 2019), fiction Canale 5:dellae trama della(4 luglio) Ha esordito mercoledì 26 giugnosu Canale 5, la nuova serie tv ambientata in Costa Azzurra, che ha come protagonista Julia Stiles, nei panni di Georgina Clios. Tre episodi della durata di quasi un’ora ciascuno hanno composto ladi, il cuilo riportiamo brevemente di seguito, per chi si fosse perso la messa in onda. La fiction narra la storia di Georgina, che cerca risposte dopo la morte del marito, il milionario Constantine Clios. Nel primo episodio i due si sono sposati ma l’uomo, poco tempo dopo le nozze, è stato appunto ucciso. Nel secondo Irina, ex moglie di Constantine e madre dei suoi tre figli, ha tramato nell’ombra all’insaputa di Georgine. Nel terzo, Georgine ha invece continuato la sua ricerca per trovare risposte sulla ...

Noovyis : Un nuovo post (Riviera, le anticipazioni della prima puntata in onda su Canale 5) è stato pubblicato su Playhitmusi… - italiaserait : Stasera in tv Riviera: anticipazioni del 26 giugno - zazoomblog : Riviera prima puntata: trama e anticipazioni 26 giugno 2019 su Canale 5 - #Riviera #prima #puntata: #trama -