Ancora aumento posti per SFP? Rischio di formare e male nuovi precari

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Aumentano iper– Il Miur aumenterà idisponibili per le immatricolazioni ai CdL in Scienze della formazione primaria per l’a.a. 2019/20: ai 6789, già previsti per l’anno scorso, si aggiungeranno ulteriori 270deiper: cresce ilato Le motivazioni dell’deipersi basano esclusivamente sulla richiesta di supplenze e anche al di fuori della scuola statale, non tenendo conto delle ridotte possibilità di stabilizzazione che avrebbero idocenti laureati. Con l’approvazione del Decreto Dignità dell’agosto 2018, le immissioni in ruolo annuali del concorso ordinario, si dimezzeranno soprattutto per i laureati, passando dal 50% al 25% del totale. Infatti, più di 42000 docenti in possesso del diploma magistrale ante 2001-2002 stanno partecipando al concorso straordinario non selettivo per infanzia e primaria e, nei ...

