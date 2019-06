Anche Napoli ospiterà l’Asteroid Day | la campagna di sensibilizzazione e formazione

CorSport : Manolas atteso in settimana a Napoli. Potrebbe arrivare Anche la firma : Manolas è atteso a Napoli per metà settimana, secondo il Corriere dello Sport, per chiudere i dettagli contrattuali e magari firmare. Resta da superare solo lo scoglio Roma e quei 36 milioni della clausola. Ma Manolas è un sogno che Davide e Carlo Ancelotti seguono da molto prima che Albiol decidesse di tornare a casa e liberare un posto in difesa. Padre e figlio avevano identificato in lui l’uomo giusto per difendere il Napoli e ...

Carolina Morace : “Sarri è un ottimo allenatore. Anche Ancelotti si è dovuto adattare al Napoli” : Carolina Morace, l’ex allenatrice della squadra calcistica del Milan femminile è intervenuta ai microfoni di radio Marte per parlare del prossimo impegno insidioso contro la Cina che attende la Nazionale femminile ai Mondiali. Ha riconosciuto i passi avanti che le donne hanno fatto nel mondo del calcio, ma “siamo ancora molto indietro rispetto al resto del mondo”. Il calcio femminile ha bisogno di trovare sponsor disposti a ...

Gazzetta : Il Napoli bissa con la Roma e vaglia Anche Pellegrini : Non solo Manolas, il Napoli allarga gli orizzonti del suo mercato. Mentre procede la trattativa per il difensore greco per cui la Roma chiede 36 milioni, mentre De Laurentiis considera che il prezzo sia leggermente più basso. Secondo quanto riporta l’edizione online della Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe ora vagliando anche la possibilità Luca Pellegrini. anche il terzino sinistro fa parte della scuderia di Mino Raiola con cui il ...

I tifosi del Napoli si infuriano Anche quando Adl (quasi) annuncia James Rodriguez : Lui e Ancelotti È possibile annunciare – o comunque aprire all’arrivo di – James Rodriguez (no dico, James Rodriguez) e prendersi i fischi e i pernacchi? È possibile. A Napoli. Dove l’intervista di ieri di Aurelio De Laurentiis ha provocato rabbia e delusione anche in chi è vaccinato ed è nostro fratello e compagno d’avventura. Ma che cosa si aspetta il tifoso da De Laurentiis? Che deve fare De Laurentiis? Per ...

Napoli - sgominata la rete del boss Di Lauro : in cella killer e fiAncheggiatori - 13 arresti : Una rete in grado di assicurare per quasi quindici anni la latitanza di Marco Di Lauro. Un network in grado di riciclare proventi del denaro sporco - droga ed estorsioni - ed assicurare entrate ai...

Offerta MAnchester City per Koulibaly - arriva la risposta del Napoli : Offerta Manchester City per Koulibaly, arriva la risposta del Napoli Offerta Manchester City per Koulibaly, arriva la risposta del Napoli. Oggi è il suo compleanno e Kalidou non è a Napoli perché impegnato con il suo Senegal. Gli auguri del club azzurro non si sono fatti attendere e sono arrivati via social, dove il difensore azzurro ha subito ringraziato e ritwittato il post. Il gigante senegalese in queste ore viene letteralmente ...

Marchetti : “Manolas al Napoli Anche senza Diawara. Acquisto finanziato con 8 possibili cessioni”. Il punto : Marchetti: “Manolas al Napoli anche senza Diawara. Acquisto finanziato con 8 possibili cessioni”. Marchetti: “Manolas al Napoli anche senza Diawara. Acquisto finanziato con 8 possibili cessioni”. Il punto. Il collega della squadra di calciomercato di Sky Sport, Federico Marchetti, parla delle mosse di mercato del Napoli nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com. ve ne proponiamo alcuni passaggi. Marchetti: ...

Radio Marte – Hysaj al MAnchester United : il Napoli può riaprire la pista Trippier. La situazione : Intreccio di mercato tra Napoli, Tottenham e Manchester United Possibile intreccio di mercato tra Napoli, Tottenham e Manchester United potrebbe avvenire nei prossimi giorni. Ne parla Raffaele Auriemma durante la trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’ su Radio Marte: “Ieri Sky ha parlato di un sondaggio del Manchester United per Hysaj, con il Napoli che potrebbe tornare su Trippier dopo la cessione dell’albanese. – Il ...

Calciomercato Napoli – L’interesse per Manolas maschera la cessione di Koulibaly? Il MAnchester City pronto ad un’offerta folle : L’arrivo di Manolas potrebbe mascherare la cessione Koulibaly: il Manchester City pronto ad un’offerta impossibile da rifiutare, in grado di finanziare un mercato importante per il Napoli Negli ultimi giorni, il Napoli è apparso molto attivo sul mercato. Diversi giocatori sono stati accostati al club partenopeo, nomi di alto profilo e dai costi importanti: da Hirving Lozano a James Rodriguez, passando per Manolas. Acquisti ...

Gazzetta – Dopo James Rodriguez - Anche Manolas al Napoli : la Roma apre. Il punto : Gazzetta – Dopo James Rodriguez, anche Manolas al Napoli: la Roma apre. Il punto Gazzetta – Dopo James Rodriguez, anche Manolas al Napoli: la Roma apre. Il punto. Oltre a James Rodriguez, De Laurentiis e Giuntoli stanno trattando con la Roma il difensore Kostas Manolas. Il Napoli vorrebbe inserire una contropartita tecnica che il club giallorosso si starebbe convincendo di accettare. Questo per coprire parte dei 36 milioni di ...

Di Marzio : «Il Napoli avanti per James - può arrivare Anche Lozano» : anche Gianluca Di Marzio conferma la trattativa avanzata del Napoli con James Rodriguez. Di Marzio dice che il Napoli è anche su Lozano l’altro pupillo di Ancelotti. Non so se arriveranno entrambi – spiega – certamente il Napoli ci sta provando. Fondamentale per James Rodriguez il ruolo di Jorge Mendes che in queste ore si trova a Madrid, e ha un ottimo feeling con Giuntoli e De Laurentiis. Per Di Marzio il Real Madrid ha detto ...

CorSport : Anche il Psg su Lozano - ma il Napoli è in vantaggio : Su Lozano, all’improvviso, è piombato Anche il Psg. Ed è un pericolo, scrive il Corriere dello Sport, perché solo un principe, un emiro, può considerare una divagazione il prezzo che ha posto il Psv per il messicano: 50 milioni di euro. Hirving ha detto che vuole giocare in Champions contro i migliori al mondo. Presumibilmente vuole farlo con il Napoli se è vero che con Raiola, suo procuratore, il Napoli tratta da tempo ed è arrivato ad un ...

Juventus piglia tutto - Anche Sarri “tradisce” il Napoli : da nemico giurato ad amico - ma i tifosi bianconeri non dimenticano… : Li chiamano voltagabbana. Ad essere etichettati così sono da sempre i politici. Quelli che cambiano partito dalla sera alla mattina, quelli eletti in una lista e che ci ritroviamo in un’altra. Il cittadino medio che li vota vede crollare le sue certezze dall’oggi al domani. Basti citare nel mondo della politica Clemente Mastella, che detiene forse il record con 7 cambi di partito, o Rocco Buttiglione con 3, ma gli esempi ...