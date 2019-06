A Roma non ho mai visto una situazione così! L'allarme di Amanda Sandrelli (Di mercoledì 26 giugno 2019) L’attrice ha inviato una lettera aperta al Messaggero per esortare i cittadini ad intervenire in prima persona sull’emergenza rifiuti, proponendo di non pagare la tassa sulla spazzatura. L’ondata di caldo eccezionale rende ancora più drammatica l’emergenza rifiuti di Roma. Dopo la testimonianza di Ferzan Ozpetek, un altro volto noto del mondo dello spettacolo scende in campo per denunciare il degrado della Capitale: Amanda Sandrelli. L’attrice ha inviato una lettera aperta al Messaggero per esortare i cittadini ad intervenire in prima persona e ad unirsi in un’azione collettiva nei confronti del Comune e di Ama.



“Roma è la mia città, ci vivo da sempre – scrive l’attrice – ma non ho mai visto una situazione così”. Sandrelli ha inviato al giornale una foto di via Adige, la zona in cui abita da anni: da una settimana non viene raccolta l’immondizia. “Dare la colpa ai Romani che non fanno la differenziata e sono incivili – ribatte Amanda – è ridicolo oltre che offensivo, come ridicolo è il tentativo di risolvere in prima persona improvvisandosi spazzini”.



“Ieri – racconta la figlia di Stefania – una signorina gentile che mi ha risposto allo 060606, numero del Comune di Roma, mi ha detto che loro possono solo raccogliere le proteste, non possono fare altro... ma se il Comune di Roma non può fare nulla per Roma chi è che può farlo??? A chi dobbiamo rivolgerci noi che viviamo in questa situazione assurda, in una capitale dove non funziona la raccolta dei rifiuti, non funzionano i mezzi, non funziona la burocrazia, non funziona più nulla?”.



L’attrice chiede di organizzare una soluzione legale per pretendere i servizi che i cittadini come lei pagano con le loro tasse. “Io non credo nelle rivoluzioni fatte con i selfie – specifica la Sandrelli – credo nelle class action, anche se purtroppo non è un caso che siano conosciute con un termine inglese”. “Aiutateci – il suo appello conclusivo – Roma non è solo nostra, è un patrimonio dell’umanità”.