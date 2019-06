Allergie alimentari | i batteri intestinali forse ci proteggono | speranze per cura

Bimbi - Allergie alimentari causate da cibo spazzatura! : Per la prima volta, gli scienziati italiani sono riusciti a dimostrare un legame tra le allergie alimentari che colpiscono i bambini e il 'cibo spazzatura' sempre più diffuso e messo in tavola per i più piccoli. Gli scienziati sono partiti dall’analisi degli AGE, advanced glycation end products (prodotto finale della glicazione avanzata), cioè composti che si formano in seguito alla reazione tra una proteina e lo zucchero e presenti nel ...

