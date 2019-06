Alleanza di Secondigliano in ginocchio | 126 ordinanze | ma Maria Licciardi è fuggita

Maxiblitz contro la camorra : oltre cento arresti in tutta Italia contro l’Alleanza di Secondigliano : Scacco alla camorra. Maxiblitz all’alba dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Napoli che hanno eseguito, su tutto il territorio nazionale, 126 provvedimenti cautelari a carico di appartenenti ai clan Contini, Mallardo e Licciardi. L’attività di indagine è stata condotta anche con l’apporto investigativo della Polizia di Stato e della...

Camorra - 126 arresti in tutta Italia/ Decapitata l'Alleanza di Secondigliano : Camorra, più di cento arresti sono stati eseguiti in queste ultime ore in Italia, da nord a sud. l'alleanza di Secondigliano subisce un duro colpo

Napoli - blitz contro la camorra : scacco all'Alleanza di Secondigliano - 126 arresti : Quella scattata questa mattina all'alba in provincia di Napoli, e in diverse zone d'Italia, è un'operazione di polizia tra le più grosse mai effettuate sul territorio nazionale. Infatti, i carabinieri del Ros e del comando provinciale partenopeo, hanno tratto in arresto oltre 100 persone: secondo l'accusa queste ultime avrebbero fatto parte di un sodalizio criminale noto come l'alleanza di Secondigliano, di stampo camorristico e quindi mafioso. ...

Camorra - agli arresti 126 affiliati dell'Alleanza di Secondigliano : In corso dall'alba di oggi un'imponente operazione dei Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Napoli, con l'esecuzione in tutta Italia di 126 provvedimenti cautelari emessi dal Gip...

Camorra - 100 arresti contro l'Alleanza di Secondigliano : Duro colpo alla Camorra. Alle prime luci dell'alba, un'operazione del Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli e del Ros. 100 arresti

Camorra - cento arresti contro l'Alleanza di Secondigliano : I carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale e del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo questa mattina cento provvedimenti cautelari contro appartenenti ai clan della Camorra Contini, Mallardo e Licciardi, la cosiddetta Alleanza di Secondigliano.I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari dal Tribunale di Napoli su richiesta della Procura di Napoli e sarà il procuratore capo Giovanni Melillo a ...

Camorra - colpo all'Alleanza di Secondigliano : oltre 100 arresti : Duro colpo alla Camorra. Arrestati oltre 100 presunti esponenti dell'alleanza di Secondigliano. All'alba i carabinieri del Ros e del comando provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a oltre 100 provvedimenti cautelari nei confronti di persone ritenute appartenenti ai clan Contini, Mallardo e Licciardi. Nel contempo, la guardia di finanza ha sottoposto a sequestro l'ingente patrimonio illecitamente accumulato dai clan. (Lapresse) ...

Maxiblitz contro la camorra : cento arresti in tutta Italia contro l’Alleanza di Secondigliano : Scacco alla camorra. Maxiblitz all’alba dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Napoli che hanno eseguito, su tutto il territorio nazionale, oltre 100 provvedimenti cautelari a carico di appartenenti ai clan Contini, Mallardo e Licciardi. Sequestrati bei per 130 milioni. L’attività di indagine è stata condotta anche con l’apporto inves...

Duro colpo alla camorra : oltre 100 arresti contro l'Alleanza di Secondigliano : Luca Sablone Sequestrati beni per 130 milioni: i reati contestati vanno dall’associazione di tipo mafioso al traffico di sostanze stupefacenti Maxiblitz all'alba dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Napoli, che questa mattina hanno eseguito - su tutto il territorio nazionale - ben 126 provvedimenti cautelari a carico di appartenenti ai clan Contini, Mallardo e Licciardi. Durissimo colpo alla camorra, in particolare ...

Camorra - 100 arresti in tutta Italia contro l’Alleanza di Secondigliano : colpiti i clan Contini - Mallardo e Licciardi : Oltre cento arresti contro l’Alleanza di Secondigliano. Un’imponente operazione nei confronti di affiliati ai clan Contini, Mallardo e Licciardi è in corso in tutta Italia dalle prime luci dell’alba. L’indagine – condotta dai carabinieri del Ros di Napoli, dalla polizia e dalla Dia – ha permesso anche di sequestrare un ingente patrimonio nei confronti delle persone colpite dai provvedimenti cautelari emessi ...

Camorra - cento arresti : colpita Alleanza Secondigliano : Imponente operazione all’alba dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Napoli, con l’ esecuzione su tutto il territorio nazionale di oltre 100 provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Napoli su richiesta della Procura nei confronti di appartenenti ai clan Contini, Mallardo e Licciardi. L’attività di indagine è stata condotta anche con l’apporto investigativo della Polizia di Stato e della Dia. ...