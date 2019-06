Alitalia | “740 esuberi | ridimensionamento di Linate e Fiumicino e nuovo dialogo con

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 giugno 2019)die di, rafforzamento della partnership con Delta per l’intercontinentale con tagli ai costi della commercializzazione e della forza lavoro (740solo per il personale di terra), riapertura dei colloqui con AirFrance per una joint venture europea a medio raggio, riduzione della flotta. Sono questi i punti chiave del piano industriale delle Ferrovie dello Stato per. In una bozza recente da circa 35 pagine pagine, che ilfattoquotidiano.it ha potuto visionare, si tracciano per sommi capi gli interventi da realizzare entro il 2023 per mettere in sicurezza l’ex compagnia di bandiera. Si precisa inoltre che l’intero progetto è stato sviluppato assieme a Delta con l’obiettivo di “predisporre un operatore multi-modale pronto all’apertura del mercato europeo dell’alta velocità previsto per il 2020 che ...

