Alessandro Arlotti | l’italiano di Francia che l’Under17 ha strappato ai cugini rivali

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Il capitano dell’U17 del Monaco,, è una promessa del calcio transalpino (o quasi). Nasce in, a Nizza, il 2 aprile 2002 da genitori italiani e dal 2016 ad oggi ha messo a segno più di 60 gol e 30 assist nei campionati giovanili. A fine agosto 2017 la federazione francese prova ad inserirlo nella rappresentativa U16 dopo essersi messo in mostra con la maglia del Monaco, ma per lui il passaporto francese tarda ad arrivare. La legge prevede infatti che per avere lo status di cittadino francese – condizione necessaria per indossare la maglia della Nazionale – un bambino nato inda genitori stranieri possa beneficiare del diritto di cittadinanza solo dopo aver risieduto per almeno cinque anni nello Stato francese. La famiglia, però, ha vissuto esclusivamente nel Principato di Monaco (non considerato suolo francese) e tuttora non ha ...

